Bilal Erdoğan: Dünyadaki medeniyet nöbetini Müslümanlar devralacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, İAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Vedat Demiröz, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mesut Özil, UID Genel Başkanı Kenan Aslan, UID İngiltere Başkanı Halil Erdoğan ile çok sayıda davetli katıldı.

"3. DÜNYA SAVAŞININ BAŞLADIĞINI OKUSAK KİMSE ŞAŞIRMAZ"

Etkinlikte konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan, dünyanın zor bir dönemden geçtiğine işaret ederek, "Ne 1. Dünya Savaşı'nın başladığı gün arifesinde ne de 2. Dünya Savaşı'nın başladığı günlerde dünya bu kadar karışıktı. Bu akşam 3. Dünya Savaşı başladı diye bir haber okusak kimsenin şaşırma ihtimali yok." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, dünyadaki sancılı dönemin sebepleri arasında insan karakteristiğiyle ilgili gelinen noktanın da etkili olduğunu ifade ederek, "Gitgide insanların birbirini daha az sevdiği, daha az güvendiği, daha az ikramda bulunduğu, daha az güler yüz gösterdiği bir dünyada yaşıyoruz." dedi.

"BATININ YAŞADIĞI ZÜCCACİYEYE GİREN FİL HİKAYESİ"

Batı dünyasında da bir kötüye gidiş olduğunu söyleyen Erdoğan, "Batı'nın yaşadığı, züccaciyeye giren fil hikayesine benziyor. Eski kudretinden uzaklaştığının, toplumun yaşadığı bunalımın ve demografik çöküşün farkında. Yükselen Çin'e karşı ya da yeni dünya düzeninde kendisini nereye konumlandıracağını bilemiyor. Bunun için de çırpınırken etrafına zarar veriyor. Kendi koydukları kuralları çiğnemelerini de buna bağlıyorum." değerlendirmesini yaptı.

"Medeniyet nöbetinin devri" kavramından söz eden Erdoğan, İslam medeniyetinin 7'nci yüzyıldan itibaren yükselişe geçtiğini ve yaklaşık 800 yıl bilimde zirvede yer aldığını anlattı.

Daha sonra Batı medeniyetinin İslam medeniyetinden ve farklı medeniyetlerden aldıklarıyla gelişmeye başladığını anlatan Erdoğan, yeni medeniyet nöbetini Batı'nın devraldığını söyledi.