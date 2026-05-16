Başkan Erdoğan’ın Türkistan çıkarması uluslararası basında yankı uyandırdı

Türkiye'nin artık yalnızca "bölgesel ortak" olarak tanımlanamayacağı belirtilen değerlendirmede, "Ankara, Orta Asya'nın stratejik yönelimini etkileyen yükselen bir güç merkezi haline geldi" yorumuna yer verildi.

Analizde, Türkistan'ın uzun yıllar boyunca ağırlıklı olarak Rusya ve Çin ekseninde şekillendiği ancak son dönemde Türkiye'nin bölgedeki etkisinin belirgin şekilde arttığı ifade edildi.

Bölgede İngilizce yayın yapan The Times of Central Asia tarafından yayımlanan kapsamlı analizde, ziyaretin sıradan bir diplomatik temas olmadığına dikkat çekildi. Analizde, Avrasya jeopolitiğinde yeni bir dönemin başladığı vurgulanırken "Orta Asya'da taşlar yeniden diziliyor" ifadeleri kullanıldı.

Başkan Erdoğan'ın 13-14 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği Kazakistan temasları, Türkistan medyasında günlerdir en çok konuşulan başlıklardan biri oldu.

Özellikle ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarma hedefi için "stratejik uyumun yeni seviyesi" değerlendirmesi yapıldı.

Analizde, ticaret, enerji, savunma sanayii, ulaştırma, eğitim, yatırım ve finans alanlarında kapsamlı iş birliği kararlarının alınmasının iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemi başlattığı ifade edildi.

Astana'daki görüşmeler sırasında Türkiye ile Kazakistan arasında "Ebedi Dostluk ve Genişletilmiş Stratejik Ortaklık Deklarasyonu" na imza atılması dikkat çeken başlıklardan biri oldu.

Başkan Erdoğan'ın son yıllarda Türk dünyasıyla kurduğu yoğun diplomatik temasların da hatırlatıldığı analizde, bu ziyaretin Türk dünyasının jeopolitik ağırlığını daha da güçlendirdiği vurgulandı.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde başladı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde ʺYapay Zeka ve Dijital Kalkınmaʺ temasıyla düzenlenen zirve öncesinde liderler aile fotoğrafı için bir araya geldi. (AA)

TOKAYEV'DEN TÜRKİYE İÇİN DİKKAT ÇEKEN TANIM: "ALTIN KÖPRÜ"

Haberde öne çıkan en dikkat çekici ifadelerden biri ise Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Türkiye için kullandığı tanım oldu.

Tokayev'in Ankara'yı "Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan altın köprü" olarak nitelendirdiği aktarılırken, bunun Türkiye'nin Avrasya jeopolitiğinde ulaştığı yeni konumu gösteren güçlü bir mesaj olduğu belirtildi.

Analizde, Türkiye'nin artık yalnızca transit ülke değil; bölgesel yön belirleyen merkezi bir aktör olarak görüldüğü ifade edildi.

"TÜRKİYE RUSYA VE ÇİN'İN ALTERNATİFİ DEĞİL"

Türkistan analizindeki en dikkat çekici değerlendirmelerden biri de Türkiye'nin bölgedeki rolüne ilişkin oldu.

Analizde, "Türkiye, Rusya ya da Çin'in alternatifi değil; Orta Asya'nın manevra alanını genişleten üçüncü ve bağımsız bir güç vektörü" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin etkisinin yalnızca ekonomik büyüklük veya askeri baskıyla açıklanamayacağı belirtilirken; ortak tarih, kültürel bağlar, savunma sanayiindeki yükseliş, lojistik ağlar, eğitim diplomasisi ve Türk Devletleri Teşkilatı üzerinden kurulan kurumsal ilişkilerin Ankara'nın bölgedeki etkisini büyüttüğü kaydedildi.