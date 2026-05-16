Başkan Erdoğan’ın Türkistan çıkarması uluslararası basında yankı uyandırdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Kazakistan ziyareti Türkistan basınında geniş yankı uyandırdı. Bölgedeki analizlerde Ankara’nın artık yalnızca diplomatik bir ortak değil, Avrasya denkleminde ağırlığı giderek artan stratejik bir güç merkezi haline geldiği vurgulandı. Özellikle Türkiye’nin savunma sanayiinden dijital altyapıya, lojistik koridorlardan Türk Devletleri Teşkilatı’na kadar uzanan çok katmanlı etkisinin “Türkistan’da taşları yeniden dizdiği” yorumları dikkat çekti.

Başkan Erdoğan'ın 13-14 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği Kazakistan temasları, Türkistan medyasında günlerdir en çok konuşulan başlıklardan biri oldu.

Bölgede İngilizce yayın yapan The Times of Central Asia tarafından yayımlanan kapsamlı analizde, ziyaretin sıradan bir diplomatik temas olmadığına dikkat çekildi. Analizde, Avrasya jeopolitiğinde yeni bir dönemin başladığı vurgulanırken "Orta Asya'da taşlar yeniden diziliyor" ifadeleri kullanıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KAZAKİSTAN ZİYARETİ MANŞETLERDE

"ANKARA ARTIK YÜKSELEN BİR GÜÇ MERKEZİ"

Analizde, Türkistan'ın uzun yıllar boyunca ağırlıklı olarak Rusya ve Çin ekseninde şekillendiği ancak son dönemde Türkiye'nin bölgedeki etkisinin belirgin şekilde arttığı ifade edildi.

Türkiye'nin artık yalnızca "bölgesel ortak" olarak tanımlanamayacağı belirtilen değerlendirmede, "Ankara, Orta Asya'nın stratejik yönelimini etkileyen yükselen bir güç merkezi haline geldi" yorumuna yer verildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi öncesi Türkistan'da kültürel geziye katıldı. (İHA)

Başkan Erdoğan'ın son yıllarda Türk dünyasıyla kurduğu yoğun diplomatik temasların da hatırlatıldığı analizde, bu ziyaretin Türk dünyasının jeopolitik ağırlığını daha da güçlendirdiği vurgulandı.

ASTANA'DA "STRATEJİK ORTAKLIK" DÖNEMİ

Astana'daki görüşmeler sırasında Türkiye ile Kazakistan arasında "Ebedi Dostluk ve Genişletilmiş Stratejik Ortaklık Deklarasyonu"na imza atılması dikkat çeken başlıklardan biri oldu.

Analizde, ticaret, enerji, savunma sanayii, ulaştırma, eğitim, yatırım ve finans alanlarında kapsamlı iş birliği kararlarının alınmasının iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemi başlattığı ifade edildi.

Özellikle ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarma hedefi için "stratejik uyumun yeni seviyesi" değerlendirmesi yapıldı.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde başladı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde ʺYapay Zeka ve Dijital Kalkınmaʺ temasıyla düzenlenen zirve öncesinde liderler aile fotoğrafı için bir araya geldi. (AA)

TOKAYEV'DEN TÜRKİYE İÇİN DİKKAT ÇEKEN TANIM: "ALTIN KÖPRÜ"

Haberde öne çıkan en dikkat çekici ifadelerden biri ise Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Türkiye için kullandığı tanım oldu.

Tokayev'in Ankara'yı "Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan altın köprü" olarak nitelendirdiği aktarılırken, bunun Türkiye'nin Avrasya jeopolitiğinde ulaştığı yeni konumu gösteren güçlü bir mesaj olduğu belirtildi.

Analizde, Türkiye'nin artık yalnızca transit ülke değil; bölgesel yön belirleyen merkezi bir aktör olarak görüldüğü ifade edildi.

"TÜRKİYE RUSYA VE ÇİN'İN ALTERNATİFİ DEĞİL"

Türkistan analizindeki en dikkat çekici değerlendirmelerden biri de Türkiye'nin bölgedeki rolüne ilişkin oldu.

Analizde, "Türkiye, Rusya ya da Çin'in alternatifi değil; Orta Asya'nın manevra alanını genişleten üçüncü ve bağımsız bir güç vektörü" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin etkisinin yalnızca ekonomik büyüklük veya askeri baskıyla açıklanamayacağı belirtilirken; ortak tarih, kültürel bağlar, savunma sanayiindeki yükseliş, lojistik ağlar, eğitim diplomasisi ve Türk Devletleri Teşkilatı üzerinden kurulan kurumsal ilişkilerin Ankara'nın bölgedeki etkisini büyüttüğü kaydedildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kazakistan İş Forumu Kapanış Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ʺHazar Geçişli Orta Koridor'un ihyası için çalışıyoruzʺ dedi. (İHA)

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI İÇİN "STRATEJİK ALTYAPI" VURGUSU

Analizde Türk Devletleri Teşkilatı'na ilişkin yapılan değerlendirmeler de dikkat çekti.

"Kimlik artık sıradan bir unsur değil, stratejik bir altyapı" ifadelerine yer verilen analizde; ortak dil, kültürel yakınlık, medya ağları ve eğitim bağlantılarının Türk devletleri arasında güçlü bir güven zemini oluşturduğu belirtildi.

Bu yapının Türkistan ülkelerine büyük güç merkezleri arasında sıkışmadan daha bağımsız hareket edebilme imkanı sunduğu ifade edildi.

ORTA KORİDOR'DA TÜRKİYE ETKİSİ

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası küresel lojistik dengelerde yaşanan kırılmanın da analizde geniş yer bulduğu görüldü.

Kuzey koridorlarının kırılgan hale gelmesiyle birlikte Türkiye'nin Çin'den Avrupa'ya uzanan Orta Koridor üzerindeki öneminin katlanarak arttığı vurgulandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkiye-Kazakistan İş Forumu Kapanış Toplantısı'na katıldı. (AA)

Analizde, "Ankara yalnızca bir köprü değil, güzergahları yeniden tanımlayan stratejik bir merkez" değerlendirmesine yer verildi.

YAPAY ZEKA VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM DETAYI

Türk Devletleri Teşkilatı'nın Türkistan'daki zirvesinde "Yapay Zeka ve Dijital Kalkınma" temasının öne çıkarılması da yeni dönemin işareti olarak yorumlandı.

Türkiye'nin artık yalnızca kültürel bağlarla değil; dijital altyapılar, finans teknolojileri, ödeme sistemleri, e-devlet uygulamaları ve yapay zeka standartları üzerinden de bölgesel mimaride belirleyici rol oynadığı vurgulandı.

"TÜRKİYE ORTA ASYA'YI TEK EKSENLİ BAĞIMLILIKTAN KURTARDI"

Analizde yer alan en dikkat çekici ifadelerden biri ise Türkiye'nin bölgesel rolüne ilişkin yapılan değerlendirme oldu.

Haberde, "Türkiye, Orta Asya'yı tek eksenli bağımlılıktan kurtaran en etkili dengeleyici aktör haline geldi" denildi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde başladı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in (sol 3) ev sahipliğinde ʺYapay Zeka ve Dijital Kalkınmaʺ temasıyla düzenlenen zirve öncesinde liderler aile fotoğrafı için bir araya geldi. (AA)

TÜRK DÜNYASINDA YENİ DÖNEM MESAJI

Analizin sonunda Türk Devletleri Teşkilatı'nın artık yalnızca sembolik bir yapı olmadığına dikkat çekildi.

Teşkilatın, Orta Asya'nın gelecekteki stratejik mimarisinin önemli parçalarından biri olma potansiyeli taşıdığı belirtilirken, Türkiye'nin savunma sanayiinden diplomasiye, lojistikten dijital altyapıya kadar uzanan çok boyutlu etkisinin bölgedeki ağırlığını her geçen gün daha görünür hale getirdiği ifade edildi.

