Antalya merkezli 20 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 183 gözaltı kararı

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yasa dışı bahis ve sanal kumar şebekelerine yönelik yürütülen operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Gürlek, "Yasa dışı bahis ve sanal kumar başta olmak üzere, milletimizin helal kazancına göz diken suç örgütleriyle mücadelemizi amansız bir kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

50 ŞÜPHELİ YAKALANDI Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla jandarma ekiplerince yürütülen diğer operasyonda ise yurt dışı bağlantılı yasa dışı bahis sitelerinin gelirlerini akladığı öne sürülen organize suç ağının çökertildiğini aktaran Gürlek, " 7 milyar lira işlem hacmine sahip 50 şüpheli yakalanmış, suçtan elde ettikleri lüks araç ve daireler dahil tüm mal varlıklarına el konulmuştur" i fadelerine yer verdi.

Bakan Gürlek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Emniyet teşkilatının aylar süren çalışmaları sonucu 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini belirterek, 139 ekibin katıldığı operasyonda hesaplarında 11,3 milyar lirayı aşan işlem hacmi bulunduğu değerlendirilen 183 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını kaydetti.

EKİPLERE TEBRİK



Operasyonlarda görev alan birimlere teşekkür eden Gürlek, Antalya ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve siber suçlarla mücadele ekiplerini tebrik etti.

ANTALYA MERKEZLİ YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU: 11,3 MİLYAR TL'LİK PARA TRAFİĞİ TESPİT EDİLDİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Türkiye genelinde çok sayıda ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 11,3 milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre, 7258 Sayılı "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçuna yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2025/31784 sayılı soruşturması kapsamında 8 Nisan 2025 tarihinde projeli çalışma başlatıldı.

71 ŞÜPHELİ VE 84 GSM HATTI TAKİBE ALINDI

Soruşturma kapsamında toplam 71 şüpheli ve 84 GSM hattı hakkında iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması tedbirleri uygulandı. Teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda Antalya'da faaliyet gösteren 7 yasa dışı bahis ofisi ile 3 "home ofis" olmak üzere toplam 10 ayrı yasa dışı bahis yapılanması ortaya çıkarıldı.

Şüphelilere ait banka hesaplarında yapılan incelemelerde toplam işlem hacminin 11 milyar 326 milyon 665 bin 774 lira 88 kuruş olduğu belirlendi.