Antalya merkezli 20 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 183 gözaltı kararı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Antalya merkezli 20 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 183 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonun detaylarını paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı paylaşımda tespit edilen hesaplarda 11,3 Milyar TL’yi aşan bir işlem hacmi görüldüğünü ifade etti.

"SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yasa dışı bahis ve sanal kumar şebekelerine yönelik yürütülen operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Gürlek, "Yasa dışı bahis ve sanal kumar başta olmak üzere, milletimizin helal kazancına göz diken suç örgütleriyle mücadelemizi amansız bir kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

183 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Bakan Gürlek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Emniyet teşkilatının aylar süren çalışmaları sonucu 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini belirterek, 139 ekibin katıldığı operasyonda hesaplarında 11,3 milyar lirayı aşan işlem hacmi bulunduğu değerlendirilen 183 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını kaydetti.

50 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla jandarma ekiplerince yürütülen diğer operasyonda ise yurt dışı bağlantılı yasa dışı bahis sitelerinin gelirlerini akladığı öne sürülen organize suç ağının çökertildiğini aktaran Gürlek, "7 milyar lira işlem hacmine sahip 50 şüpheli yakalanmış, suçtan elde ettikleri lüks araç ve daireler dahil tüm mal varlıklarına el konulmuştur" ifadelerine yer verdi.

EKİPLERE TEBRİK

Operasyonlarda görev alan birimlere teşekkür eden Gürlek, Antalya ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve siber suçlarla mücadele ekiplerini tebrik etti.

ANTALYA MERKEZLİ YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU: 11,3 MİLYAR TL'LİK PARA TRAFİĞİ TESPİT EDİLDİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Türkiye genelinde çok sayıda ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 11,3 milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre, 7258 Sayılı "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçuna yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2025/31784 sayılı soruşturması kapsamında 8 Nisan 2025 tarihinde projeli çalışma başlatıldı.

71 ŞÜPHELİ VE 84 GSM HATTI TAKİBE ALINDI

Soruşturma kapsamında toplam 71 şüpheli ve 84 GSM hattı hakkında iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması tedbirleri uygulandı. Teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda Antalya'da faaliyet gösteren 7 yasa dışı bahis ofisi ile 3 "home ofis" olmak üzere toplam 10 ayrı yasa dışı bahis yapılanması ortaya çıkarıldı.

Şüphelilere ait banka hesaplarında yapılan incelemelerde toplam işlem hacminin 11 milyar 326 milyon 665 bin 774 lira 88 kuruş olduğu belirlendi.

ŞÜPHELİLERİN BİR KISMI YURT DIŞINDA VE CEZAEVİNDE

Soruşturma dosyasında yapılan araştırmalarda, 3 şüphelinin yurt dışında bulunduğu, 16 şüphelinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi. Diğer şüphelilerin başta Antalya olmak üzere Ankara, Batman, İstanbul, Konya, Hatay, Adana, Diyarbakır, Aksaray, Bingöl, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, Isparta, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Kocaeli ve Şanlıurfa'da bulundukları belirlendi.

183 ŞÜPHELİYE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında toplam 183 şüpheliye yönelik 18 Mayıs 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında şüphelilerin yakalanması ve adreslerde arama yapılması amacıyla 136 ekip ile 3 Özel Harekat timi görevlendirildi.

İl dışında bulunan 38 şüpheliden 18'inin Antalya'ya getirildiği, diğer 20 şüpheli hakkında ise SEGBİS aracılığıyla adli işlemlerin yürütüldüğü öğrenildi.

Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

MERSİN MERKEZLİ YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU: 7 MİLYAR TL'LİK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik faaliyet gösterdiği belirlenen suç örgütüne operasyon düzenlendi. Mersin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, yaklaşık 7 milyar TL işlem hacmine ulaşıldığı belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, 7258 sayılı Kanuna muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında yürütülen 2026/12139 sayılı soruşturmada, Gürcistan menşeili yasa dışı bahis siteleri üzerinden elde edilen gelirlerin transferine aracılık eden yapılanma mercek altına alındı.

İKİ AYRI YAPILANMA TESPİT EDİLDİ

Yapılan teknik ve fiziki takiplerde örgütün faaliyetlerini "saha grubu" ve "ofis grubu" olmak üzere iki ayrı yapı üzerinden yürüttüğü ortaya çıktı.

"Saha grubu" aracılığıyla Mersin, Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana ve Antalya'da aylık yaklaşık 70 bin TL ücret karşılığında kişiler adına banka hesapları açıldığı, bu şahıslar üzerinden paravan limited şirketler kurularak ticari hesaplar oluşturulduğu belirlendi. Şüphelilerin, hesaplarda oluşan blokelerin kaldırılması ve bankacılık işlemlerinin yürütülmesi amacıyla örgüte ait ev ve otellerde belirli sürelerle konaklatıldığı öğrenildi.

"Ofis grubu"nun ise temin edilen banka ve şirket hesaplarını yasa dışı bahis sitelerine entegre ettiği, suç gelirlerini bu hesaplar üzerinden yönettiği tespit edildi. Farklı adreslerde kiralanan çok sayıda ikamette vardiyalı sistemle faaliyet yürütüldüğü bildirildi.

LÜKS ARAÇ VE TAŞINMAZLARA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında incelenen banka ve dijital ödeme kuruluşu hesaplarında yaklaşık 7 milyar TL işlem hacmi bulunduğu, söz konusu hareketliliğin şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz olduğu değerlendirildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen çok sayıda lüks araç ve taşınmaza el koyma tedbiri uygulandı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda aralarında 1 kamu personelinin de bulunduğu toplam 50 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere ait taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına el konulurken, paravan şirketler hakkında Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan da adli işlem başlatıldı.

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Mersin merkezli olmak üzere Adana, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Antalya'da toplam 51 adrese 18 Mayıs 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler hakkında arama, el koyma ve gözaltı işlemleri uygulandı.

Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

