Mevlüt Çavuşoğlu’nun acı günü! Kardeşi Aydın Çavuşoğlu hayatını kaybetti

AK Parti Antalya Milletvekili ve eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 52 yaşındaki iş insanı kardeşi Aydın Çavuşoğlu kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.

Hayatını kaybeden Aydın Çavuşoğlu'nun cenaze programı da belli oldu. Çavuşoğlu'nun cenazesinin 18 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00'te Türkler Merkez Mezarlığı'nda kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi. Taziyelerin ise Çavuşoğlu ailesinin Türkler Mahallesi'ndeki evinde kabul edileceği öğrenildi.

Mevlüt Çavuşoğlu’nun iş insanı kardeşi Aydın Çavuşoğlu (Foto: ahaber.com.tr arşiv)

SİYASİLERDEN TAZİYE MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aydın Çavuşoğlu'nun vefatının ardından yayımladığı mesajda, "Önceki dönem Dışişleri Bakanımız ve Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, başta Sayın Bakanımız olmak üzere ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yayımladığı taziye mesajında, "Merhuma Allah'tan rahmet, Mevlüt Çavuşoğlu Bakanımıza ve kıymetli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise mesajında, "Aydın Çavuşoğlu'nun vefat haberini teessürle öğrendim. Başta Sayın Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yayımladığı mesajda, "Sevgili kardeşim Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşinin vefatından büyük üzüntü duydum. Merhuma Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da taziye mesajında, "Aydın Çavuşoğlu'nun vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Bakanımıza ve ailesine sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı, Aydın Çavuşoğlu'nun ruhsatlı tabancasıyla yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.