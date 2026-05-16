Başkan Erdoğan'dan Gençlik Şöleni'nde net mesaj: Türkiye'nin geleceği siz gençlere emanet

Başkan Erdoğan, Kocaeli'de düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni Programı"nda önemli mesajlar verdi.

Bu güzel atmosferde umudun, sevginin, aydınlığın, geleceğin sembolü olan siz gençlerimizle birlikte olmaktan büyük gurur duyuyorum. Hayalini kurduğumuz güçlü Türkiye'nin şafağı burada atıyor.

Siz gençlerimizle birlikte olmaktan büyük bir heyecan duyuyorum. Bugün 81 ilimizin kalbi burada atıyor. Millet ve medeniyetimizin nabzı burada atıyor. Hayalini kurduğumuz büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı işte burada atıyor.

Tam bin yıldır ezanı, bayrağı, vatanı ve milleti için mübarek kanlarını toprağa akıtan şehitlerimizin; istiklal ve istikbalimiz uğruna bedel ödeyen cesaret timsali gazilerimizin; Alp Arslan'dan I. Kılıç Arslan'a, Fatih Sultan Mehmed'den Yavuz Sultan Selim'e, Selahaddin Eyyubi'den II. Abdülhamid'a cümle ecdadımızın aziz ruhları; sizlerin dik duruşuyla, ümit saçan aydınlığıyla şu anda inşallah şad oluyor, yad oluyor.

Hayalini kurduğumuz güçlü Türkiye'nin şafağı burada atıyor. Fatih'i bir kılıçtan ibaret sananlar bilsinler ki Fatih ölmüştür ama Fatih'in ruhu ölmez Fatih'in ruhu ebedi kalacaktır.

"SİZ GENÇLERİMİZLE BİRLİKTE OLMAKTAN BÜYÜK HEYECAN DUYUYORUM"

TEKNOFEST kuşağının öncü neferleri olarak rahmetli Nurettin Topçu hocamızın şu müjdesine bugün sizler nail oluyorsunuz: "Ömerler ile Akiflerin tam ortasında duran Fatih'in ruhu hakikatte bizim vücudumuzda devam ediyor." Bunu hissediyoruz.

"TÜRKİYE'NİN İSTİKBALİNİ VAR GÜCÜYLE OMUZLAYAN KARARLI BİR GENÇLİK GÖRÜYORUM"

Şu an karşımda mazinin birikimini bugüne taşıyan, Türkiye'nin istikbalini var gücüyle omuzlayan kararlı bir gençlik görüyorum. Şu an karşımda dünyaya yeni sözler söyleyen, dikkatleri üzerine çeken, hakkı ve hakikati seslendiren ufuk sahibi bir gençlik görüyorum.

Gazze'den Sudan'a, Somalia'den Yemen'e; mazlumun, mağdurun, gözü yaşlı kardeşlerinin hüznünü kalbinin en derinlerinde hisseden merhametli bir gençlik hissediyorum.

Şu an karşımda deprem gecesi milletinin yardımına koşan, yangın bölgesinde sabahlayan, milletin derdiyle dertlenen bir gençlik görüyorum. Şu an karşımda vicdanlı bir gençlik, şuurlu bir gençlik, iman, idrak, basiret ve feraset sahibi bir gençlik görüyorum.

Kutlu şehirlerin ruhu uyanacak. Bursa'nın, İstanbul'un, Konya'nın, Diyarbakır'ın, Erzurum'un, Şam'ın, Bağdat'ın, Semerkant'ın, Mekke'nin, Medine'nin ve hepsiyle birlikte Kahire'nin, İslamabad'ın ruhları dirilecek.

Bu şehirleri ayağa kaldıracak, uyuyanları uyandıracak o çocukları şu anda karşımda görüyorum. Bize sevdası AK bu gençlikle yol yürümeyi nasip eden Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun.

Rabbim yolunuzu ve bahtınızı daima açık etsin. Gençlik yüreğin bentleri yıkıp atmasıdır. Gençlik hayaldir, heyecandır, dinamizmdir. Toplum enerjisini gençlerden alır. Bireyden aileye, aileden millete, milletten devlete uzanan zincirin en değerli halkası gençlerdir.

Tarihimize şöyle bir göz attığımızda bu hakikati çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bu milletin sinesinde yetişen gençler ne zaman elini taşın altına koymuşsa aile güçlenmiş, devlet asıl misyonuna kavuşmuştur. Yalnızca İstanbul'u değil kalpleri de fetheden Fatih'te işte bunu görürsünüz. En keskin dönemeçlerde en zorlu mesuliyetleri yüklenerek istiklalin sancağını yükselten hep gençlerdir. Malazgirt'te, Çanakkale'de, Milli Mücadelede, 15 Temmuz ihanetinin püskürtülmesinde bu ruhu görürsünüz.

Öte yandan AK Parti Gençlik Kolları ev sahipliğinde Turka Kocaeli Stadyumu'nda düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni Programı" öncesi stadyum önünde vatandaşlara hitapta bulunan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin 81 ilinde, 922 ilçesinde ayrıca yurt dışında yaşayan gençlere selamlarını ilettiğini söyledi.

Başkan Erdoğan, sanayinin, teknolojinin, girişimcilik ruhunun, üretimin, emeğin merkezi, Akça Kocaların, Orhan Gazilerin, Gazi Süleyman Paşaların gaza ruhunu mefkureye dönüştürdüğü Kocaeli'de gençlerle buluşmaktan memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Samimiyetleri, coşkuları, teşrifleri için herkese teşekkür eden Erdoğan, "Şunu hepinizin çok iyi bilmesini isterim. Rabbim ömür verdikçe yol arkadaşlığımız devam edecek. Bu can, bu tende olduğu müddetçe siz gençlerimizle dava arkadaşlığımız, gönüldaşlığımız inşallah devam edecek." ifadelerini kullandı.