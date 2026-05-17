Süre 30 dakikaya düşecek! İstanbul'a yeni metro müjdesi: Türkiye'nin en uzun ring hattı tamamlanıyor

Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi'ni Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ve İstanbul Havalimanı - Halkalı Metro Hattı olarak 2 bölümde planladıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Gayrettepe - İstanbul Havalimanı hattının Kağıthane-İstanbul Havalimanı kesimini 22 Ocak 2023'te, Kağıthane – Gayrettepe arasını ise 29 Ocak 2024 tarihinde hizmete açmıştık. İstanbul Havalimanı - Halkalı Hattı'nın ise 14 kilometrelik Kargo Terminali-Arnavutköy Hastane arasını da 19 Mart 2024 tarihinde devreye almıştık." dedi.

17,5 kilometrelik Arnavutköy-Halkalı hattında çalışmalar devam ediyor.

ARNAVUTKÖY-HALKALI HATTINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

17,5 kilometrelik Arnavutköy-Halkalı kesimindeki çalışmalarda sona yaklaştıklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İstasyonlarda ince işleri bitirdik, peyzaj ve çevre düzenlemelerinde de şu an son rötuşları gerçekleştiriyoruz. Test ve devreye alma çalışmalarında da sona yaklaştık. Bu kesimi de bitirdiğimizde Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi adı altında; tamamı yeraltında olan metro sınıfında Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzunlarından biri olacak 69 kilometrelik bir ring hattını tamamlamış olacağız. "