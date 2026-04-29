Sıfır Atık Temelli Ulaştırma ve Altyapı Dönüşümü için imzalar atıldı

Sıfır Atık Hareketi kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın vizyonu ve himayelerinde ulusal ve uluslararası ölçekte çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Sıfır Atık Vakfı, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda kritik bir iş birliğine daha imza attı.

Bu kapsamda, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Sayın Samed Ağırbaş ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımlarıyla imzalanan İş Birliği Protokolü; ulaştırma ve altyapı sektörlerinde sıfır atık yaklaşımının yaygınlaştırılması, sürdürülebilir ulaşım modellerinin teşvik edilmesi ve çevresel etkilerin minimize edilmesine yönelik çok boyutlu bir çerçeve sunmayı amaçlıyor. Protokol; kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum arasında güçlü bir sinerji oluşturmayı hedefleyen kapsamlı bir iş birliği zemini tesis ediyor.

"PROTOKOLLE ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI DA SÜRECE DAHİL OLUYOR"

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş protokol törenindeki konuşmasında, Türkiye'nin bu yıl iki önemli uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapacağını belirterek, "Biri 5-7 Haziran'da gerçekleştirilecek Sıfır Atık Forumu. Foruma 150'den fazla ülkenin temsilcisi gelecek. Dünya genelinde 100'den fazla bakanı ve 5 binden fazla katılımcıyı ağırlayacağız. Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler gibi kuruluşlar, Harvard, Cambridge gibi dünyanın en iyi üniversiteleriyle Türkiye'den üniversitelerimizle beraber yaptığımız forum, dünyanın en büyük ve en kapsamlı sıfır atık iklim ve çevre toplantısı olma özelliğini taşıyor." dedi. Protokolle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın da sürece dahil olacağını belirten Ağırbaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin ulaşım ve altyapı alanında önemli yatırımlara imza attığını ifade etti

"ULAŞTIRMA VE ALTYAPI SEKTÖRÜNDE SIFIR ATIK ÇALIŞMALARINI DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Türkiye'de gerçekleştirilen ulaştırma yatırımlarının uluslararası düzeyde takdirle karşılandığını dile getiren Ağırbaş, bu yatırımlar dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Sayın Abdulkadir Uraloğlu'na teşekkür etti. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamındaki COP31'e ev sahipliği yapacağını hatırlatan Ağırbaş, sürece farklı paydaşların katılımını artırmaya

yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Dünya genelinde dezavantajlı grupların, üniversitelerin, devlet işletme örgütlerinin sürece katılmasıyla alakalı çalışıyoruz. Bugün imza altına alacağımız protokolle Sayın Bakanımızın liderliğinde Türkiye'de sıfır atık bağlamında ulaştırma ve altyapı sektörüyle alakalı çalışmaları daha da güçlendireceğiz" diye konuştu

"BAKANLIK DA SIFIR ATIK FORUMU'NUN PAYDAŞLARI ARASINDA"

Ağırbaş, düzenlenecek forum kapsamında Bakanlığın da paydaşlar arasında yer alacağını belirterek, Türkiye'de hayata geçirilen ulaştırma ve altyapı projelerinin uluslararası katılımcılara aktarılacağını, karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik yol haritalarının çeşitli platformlarda ele alınacağını ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin, Türkiye'den doğarak bugün 193 ülkede karşılık

bulan küresel bir marka ve dönüşüm modeli haline geldiğini ifade etti.

"ULAŞIM SEKTÖRÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEDE KRİTİK ROL ÜSTLENİYOR"

Ulaşım sektörünün, tarih boyunca medeniyetlerin gelişiminde ve insanlığın ilerleyişinde kritik bir rol üstlendiğine dikkat çeken Uraloğlu, sektörün günümüzde sera gazı emisyonları içindeki payına ilişkin çarpıcı veriler paylaşarak, "Günümüzde ulaşım sektörü sera gazı emisyonuna neden olan sektörler arasında yaklaşık yüzde 21'lik payla dünyada üçüncü, yüzde 17,6'lık payla Türkiye'de ise ikinci sırada. Bu veriler, ulaşım sektörünün iklim değişikliğiyle mücadelede kritik rol üstlendiğini ya da üstlenmesi gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır" diye konuştu. Küresel iklim değişikliği ve doğal kaynakların sınırlılığı gibi gerçeklerin sektörü dönüşüme zorladığını belirten Uraloğlu, bu dönüşümün yalnızca bir zorunluluk değil, aynı zamanda gelecek nesillere karşı yerine getirilmesi gereken bir sorumluluk olduğunun altını çizdi. Sıfır Atık Vakfı ile imzalanan iş birliği protokolünün bu sorumluluk anlayışının somut bir yansıması olduğunu vurgulayan Uraloğlu, Bakanlık olarak çevresel sürdürülebilirlik alanında önemli bir kurumsal birikim oluşturduklarını belirtti.