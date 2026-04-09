3 polisi şehit eden katilin ifadesi ortaya çıktı

İzmir'de 3 polisi şehit eden 16 yaşındaki saldırganın mahkemedeki itirafları kan dondurdu! "Kimseden talimat almadım" diyen sanık, evde hazırladığı korkunç planı ve ailesinin evdeki silahlara olan yaklaşımını tek tek anlattı. İfadelerin ardından mahkeme ara kararını açıkladı.

İzmir'in Balçova ilçesinde Eren Bigül tarafından polis merkezine düzenlenen, 3 polis memurunun şehit olduğu saldırıya ilişkin 7'si tutuklu 13 sanığın yargılanmasına İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. 16 yaşındaki Eren Bigül, babası Nuhver Bigül ve annesi A.B.'nin dışındaki sanıkların dosyalarının ayrıldığı belirtildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Saldırgan Eren Bigül yaralı olarak ele geçirilmişti. Duruşmada ilk olarak Eren Bigül'e söz verildi. Bigül, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmedim. Silahlı terör örgütüne üye değilim. Ölenlere bir savunmam yok. Yaralı polisi öldürmeye teşebbüse bir şey demem. Elinden yaralanan polisi bilerek yaralamadım. Bıçak bulunduruyordum, itirazım yok. Etkin pişmanlık istiyorum, indirim istiyorum. DEAŞ ile bağlantım yok ama seviyorum. DEAŞ'ın Türkiye yapılanması hakkında bilgim yok ama faaliyetlerini internetten izliyordum. Bağdadi'nin videolarını izliyordum. Bir paylaşımında, 'Türkiye'ye saldırın' diyordu. O yüzden yaptım. Kimseden talimat almadım" dedi. "TÜFEK FİŞEKLERİNİ BABAMLA ALMAYA GİDİYORDUK" Mahkeme başkanının, "Eylemi yaparak ne elde etmek istedin" sorusuna Eren Bigül, " Anne ve babamın düşüncelerimden haberi yoktu, arkadaşlarımın ise vardı. Silah kullanmayı havalı tabancalarla öğrendim. Evde yarı otomatik av tüfeği, av tüfeği ve havalı tabanca vardı. Ailem bıçak aldığımı biliyordu. Tüfek fişeklerini babamla almaya gidiyorduk. Evde bulunsun diye 'domuz fişeği' almıştık ama benim aklımda böyle şeyler yaz aylarından itibaren vardı" diye konuştu.

Fotoğraf: DHA Evde bomba yaptığını da anlatan Bigül, "Oturup nasıl yaparım diye düşünüp, bomba yapıyordum. Çünkü internette yapımı pek yok. Olayda kullanmak için yapmayı düşündüm. Ağustosta bir şeyler yapmaya karar vermiştim ama nereye yapacağımı bilmiyordum. Aklıma fuar geldi, barlar geldi ama keşif yapmadım. Gece bir şeyler yapacaktım ama uyuyakalmışım. Sabah uyanıp daha önceden hazırlamış olduğum çantamı alıp dışarı çıktım. Sonra saldırmaya başladım. Elinde silah olmayan kimseye ateş etmedim. Olay günü ve saatini özel olarak seçmedim. Sosyal medya paylaşımlarını ağustos ayında planlamıştım. Ailemin hiçbir ilgisi yok, zaten onlar da kafir" ifadelerini kullandı. "OYUN OYNARKEN GÖRDÜĞÜ SİLAHLARI İSTİYORDU, BEN DE ALIYORDUM" Eren Bigül'ün ardından babası tutuklu sanık Nuhver Bigül'e savunma için söz verildi. Bigül, "Bunları söylerken utanıyorum. Oğlumun böyle bir şey yapacağını bilseydim engel olurdum. Anayasal düzene karşı değilim. Oğlum namaz kılardı ama terörist düşüncede olduğunu bilmiyordum. DEAŞ'la ilgili izlediği videolara tanık olmadım. Öğretmenleri beni okula çağırıp, oğlumun radikal olduğunu söylediler. Ben de farkında olduğumu söyledim. Öğretmenine de bunları söyledim. Oğlumun astımı olduğu için dağa çıkardık. Onu ava götürüyordum ve ormanda kuş avlıyorduk. İnternette oyun oynarken gördüğü silahları istiyordu, ben de alıyordum. Evdeki tüfek fişeklerini darbe zamanı ben aldım. Yine olursa devletin yanında olmak için. Boncuk atan tabancayı ise eşim işe giderken yanında olsun diye aldım. Aslında çok milliyetçi bir çocuktu. Oğlum uçaksavar ve benzer silahlar istedi" dedi.