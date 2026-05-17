CANLI YAYIN

Çorlu'da kavga sonrası silahlı çatışma: 2 polis şehit

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Çorlu'da kavga sonrası silahlı çatışma: 2 polis şehit

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden polis ekiplerine şüpheli tarafından ateş açıldı. Olayda 2 polis memuru şehit olurken, teslim ol çağrısına ateşle karşılık veren şüpheli çıkan çatışmada yaralı halde etkisiz hale getirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına müdahale eden 2 polis memuru çıkan çatışmada şehit oldu, şüpheli ise etkisiz hale getirildi.

ÇORLU'DA SİLAHLI KAVGA İHBARINA GİDEN 2 POLİS YARALANDI

İŞ MERKEZİNDE SİLAHLI KAVGA

Olay, Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi üzerindeki bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş merkezinin ikinci katından silahlı kavga ihbarı yapılması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

2 POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

Olay yerinde bulunan sivil asayiş ekiplerine şüpheli tarafından ateş açılması sonucu 2 polis memuru şehit oldu. Bölgeye çok sayıda takviye ekip ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Çorlu'da kavga sonrası silahlı çatışma: 2 polis şehit - 1

TESLİM OL ÇAĞRISINA ATEŞLE KARŞILIK VERDİ

Şüpheli şahsa teslim olması yönünde çağrı yapıldı ancak ateşle karşılık vermesi üzerine polis ekiplerince müdahalede bulunuldu. Çıkan çatışmada şüpheli etkisiz hale getirildi.

YARALI HALDE YAKALANDI

Yaralanan polis memurları ile şüpheli, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın