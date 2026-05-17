Çorlu'da kavga sonrası silahlı çatışma: 2 polis şehit
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden polis ekiplerine şüpheli tarafından ateş açıldı. Olayda 2 polis memuru şehit olurken, teslim ol çağrısına ateşle karşılık veren şüpheli çıkan çatışmada yaralı halde etkisiz hale getirildi.
İŞ MERKEZİNDE SİLAHLI KAVGA
Olay, Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi üzerindeki bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş merkezinin ikinci katından silahlı kavga ihbarı yapılması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
2 POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU
Olay yerinde bulunan sivil asayiş ekiplerine şüpheli tarafından ateş açılması sonucu 2 polis memuru şehit oldu. Bölgeye çok sayıda takviye ekip ve sağlık ekibi yönlendirildi.
TESLİM OL ÇAĞRISINA ATEŞLE KARŞILIK VERDİ
Şüpheli şahsa teslim olması yönünde çağrı yapıldı ancak ateşle karşılık vermesi üzerine polis ekiplerince müdahalede bulunuldu. Çıkan çatışmada şüpheli etkisiz hale getirildi.
YARALI HALDE YAKALANDI
Yaralanan polis memurları ile şüpheli, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.