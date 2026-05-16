Uraloğlu, "Kuralsız ve kayıt dışı taşımacılığın önüne geçmek amacıyla kademeli ceza sistemini devreye alıyoruz. Buna göre ilk ihlalde 21 bin 333 lira, ikinci ihlalde 42 bin 666 lira, üçüncü ihlalde 106 bin 665 lira, dördüncü ihlalde ise 213 bin 330 lira idari para cezası uygulanacak. Beşinci ihlalde ise yetki belgesi iptal edilecek" dedi.

Kapsam dışı faaliyet gösteren taşımacılara yönelik cezalar da yeniden düzenlendi. Bakan Uraloğlu, kuralsız ve kayıt dışı taşımacılığın önüne geçmek için kademeli ceza sisteminin uygulanacağını bildirdi.

⬛ SIKÇA SORULAN SORULAR

Otobüs bileti ne zamana kadar tam iade edilebilecek?

Şehirler arası otobüslerde hareket saatine 12 saat kalana kadar tam ücret iadesi zorunlu olacak.

Açık bilet düzenlemesi ne zaman yapılabilecek?

Yeni düzenlemeye göre sefer başlayana kadar açık bilet düzenlenmesi zorunlu hale getirildi.

SRC-KURYE belgesi için son tarih ne zaman?

SRC-KURYE belgesi ve kurye faaliyet belgesinin 1 Ocak 2027'ye kadar temin edilmesine imkan tanındı.

Kademeli ceza sistemi nasıl uygulanacak?

İlk ihlalden dördüncü ihlale kadar artan idari para cezaları uygulanacak. Beşinci ihlalde ise yetki belgesi iptal edilecek.