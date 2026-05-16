CANLI YAYIN

Otobüs biletinde 12 saat iade kararı! Şehirler arası seferlerde tam ücret iadesi ve açık bilet zorunluluğunu devrede

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Otobüs biletinde 12 saat iade kararı! Şehirler arası seferlerde tam ücret iadesi ve açık bilet zorunluluğunu devrede

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklerle şehirler arası otobüs biletlerinde 12 saat kalana kadar tam ücret iadesinin zorunlu hale getirildiğini açıkladı. Düzenleme, açık bilet, kurye belgeleri ve kademeli ceza sistemini de kapsıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şehirler arası otobüslerde yolcu haklarını güçlendiren yeni düzenlemeleri açıkladı. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler 16 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Otobüs biletinde 12 saat iade kararı! Şehirler arası seferlerde tam ücret iadesi ve açık bilet zorunluluğunu devrede - 1

OTOBÜS BİLETİNDE 12 SAAT İADE DÖNEMİ

Uraloğlu, yeni dönemle birlikte şehirler arası otobüs biletlerinde hareket saatine 12 saat kalana kadar tam ücret iadesinin zorunlu hale getirildiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu ayrıca sefer başlayana kadar açık bilet düzenlenmesinin de zorunlu olacağını duyurdu.

Otobüs biletinde 12 saat iade kararı! Şehirler arası seferlerde tam ücret iadesi ve açık bilet zorunluluğunu devrede - 2

OTOBÜS BİLETİNDE TAM İADE ZORUNLULUĞU"

Bakan Uraloğlu, yolcu haklarına ilişkin düzenlemeyi şu sözlerle açıkladı:

"Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına şehirler arası otobüslerde hareket saatine 12 saat kalana kadar tam ücret iadesi yapılmasını zorunlu hale getirdik. Ayrıca sefer başlayana kadar açık bilet düzenlenmesi zorunlu olacak"

Uraloğlu, otobüs firmalarının ücret tarifelerini Bakanlığa önceden bildirebilmesine de imkan sağlandığını belirtti. Firmalar, azami 1 ay sonrasına kadar geçerli olacak tarifeleri sisteme tanımlayabilecek ve gerekli durumlarda 10 gün içinde düzeltme başvurusu yapabilecek.

Otobüs biletinde 12 saat iade kararı! Şehirler arası seferlerde tam ücret iadesi ve açık bilet zorunluluğunu devrede - 3

AÇIK BİLET DÜZENLEMESİ DEVREYE GİRECEK

Yeni düzenlemeyle şehirler arası otobüs seferlerinde yolcular için açık bilet hakkı da zorunlu hale getirildi. Buna göre, sefer başlayana kadar açık bilet düzenlenmesi uygulaması firmalar açısından zorunlu olacak.

Uraloğlu konuya ilişkin açıklamasında, "Sefer başlayana kadar açık bilet düzenlenmesi zorunlu oldu" ifadelerini kullandı.

Otobüs biletinde 12 saat iade kararı! Şehirler arası seferlerde tam ücret iadesi ve açık bilet zorunluluğunu devrede - 4

KURYE TAŞIMACILIĞINA YENİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kurye taşımacılığı alanında da yeni yükümlülükler getirildi. Kargo taşımacılığı yetki belgesine sahip taşımacıların kurye gönderisi taşımaları halinde kurye yükümlülüklerine uygun faaliyet göstermesi zorunlu olacak.

Bakan Uraloğlu, "SRC-KURYE belgesinin ve kurye faaliyet belgesinin 1 Ocak 2027'ye kadar temin edilmesine imkan tanıdık" dedi.

Otobüs biletinde 12 saat iade kararı! Şehirler arası seferlerde tam ücret iadesi ve açık bilet zorunluluğunu devrede - 5

DİJİTAL TEBLİGAT ZORUNLU OLACAK

Karayolu taşımacılığında dijital dönüşüm kapsamında tüm yetki belgesi sahipleri için Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi zorunlu hale getirilecek.

Uraloğlu, "UETS zorunluluğunu 1 Ocak 2027 itibarıyla devreye alacağız" açıklamasında bulundu.

Otobüs biletinde 12 saat iade kararı! Şehirler arası seferlerde tam ücret iadesi ve açık bilet zorunluluğunu devrede - 6

KADEMELİ CEZA SİSTEMİ UYGULANACAK

Kapsam dışı faaliyet gösteren taşımacılara yönelik cezalar da yeniden düzenlendi. Bakan Uraloğlu, kuralsız ve kayıt dışı taşımacılığın önüne geçmek için kademeli ceza sisteminin uygulanacağını bildirdi.

Uraloğlu, "Kuralsız ve kayıt dışı taşımacılığın önüne geçmek amacıyla kademeli ceza sistemini devreye alıyoruz. Buna göre ilk ihlalde 21 bin 333 lira, ikinci ihlalde 42 bin 666 lira, üçüncü ihlalde 106 bin 665 lira, dördüncü ihlalde ise 213 bin 330 lira idari para cezası uygulanacak. Beşinci ihlalde ise yetki belgesi iptal edilecek" dedi.

Yeni düzenlemelerle karayolu taşımacılığında yolcu hakları, dijital bildirim süreçleri, kurye faaliyetleri ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi hedefleniyor. Uygulamaların 1 Ocak 2027'ye uzanan geçiş hükümleriyle sektöre kademeli uyum imkanı sağlaması bekleniyor.

Otobüs biletinde 12 saat iade kararı! Şehirler arası seferlerde tam ücret iadesi ve açık bilet zorunluluğunu devrede - 7

⬛ SIKÇA SORULAN SORULAR

Otobüs bileti ne zamana kadar tam iade edilebilecek?
Şehirler arası otobüslerde hareket saatine 12 saat kalana kadar tam ücret iadesi zorunlu olacak.

Açık bilet düzenlemesi ne zaman yapılabilecek?
Yeni düzenlemeye göre sefer başlayana kadar açık bilet düzenlenmesi zorunlu hale getirildi.

SRC-KURYE belgesi için son tarih ne zaman?
SRC-KURYE belgesi ve kurye faaliyet belgesinin 1 Ocak 2027'ye kadar temin edilmesine imkan tanındı.

Kademeli ceza sistemi nasıl uygulanacak?
İlk ihlalden dördüncü ihlale kadar artan idari para cezaları uygulanacak. Beşinci ihlalde ise yetki belgesi iptal edilecek.

Uraloğlu duyurdu! SRC-KURYE’de yeni karar!Uraloğlu duyurdu! SRC-KURYE’de yeni karar! URALOĞLU DUYURDU! SRC-KURYE'DE YENİ KARAR!
Otobüs firmalarına bayram bileti ayarı!Otobüs firmalarına bayram bileti ayarı! OTOBÜS FİRMALARINA BAYRAM BİLETİ AYARI!

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın