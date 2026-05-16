Otobüs biletinde 12 saat iade kararı! Şehirler arası seferlerde tam ücret iadesi ve açık bilet zorunluluğunu devrede
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklerle şehirler arası otobüs biletlerinde 12 saat kalana kadar tam ücret iadesinin zorunlu hale getirildiğini açıkladı. Düzenleme, açık bilet, kurye belgeleri ve kademeli ceza sistemini de kapsıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şehirler arası otobüslerde yolcu haklarını güçlendiren yeni düzenlemeleri açıkladı. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler 16 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
OTOBÜS BİLETİNDE 12 SAAT İADE DÖNEMİ
Uraloğlu, yeni dönemle birlikte şehirler arası otobüs biletlerinde hareket saatine 12 saat kalana kadar tam ücret iadesinin zorunlu hale getirildiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu ayrıca sefer başlayana kadar açık bilet düzenlenmesinin de zorunlu olacağını duyurdu.
OTOBÜS BİLETİNDE TAM İADE ZORUNLULUĞU"
Bakan Uraloğlu, yolcu haklarına ilişkin düzenlemeyi şu sözlerle açıkladı:
"Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına şehirler arası otobüslerde hareket saatine 12 saat kalana kadar tam ücret iadesi yapılmasını zorunlu hale getirdik. Ayrıca sefer başlayana kadar açık bilet düzenlenmesi zorunlu olacak"
Uraloğlu, otobüs firmalarının ücret tarifelerini Bakanlığa önceden bildirebilmesine de imkan sağlandığını belirtti. Firmalar, azami 1 ay sonrasına kadar geçerli olacak tarifeleri sisteme tanımlayabilecek ve gerekli durumlarda 10 gün içinde düzeltme başvurusu yapabilecek.