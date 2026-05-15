Bakan Uraloğlu duyurdu! SRC-KURYE’de yeni karar! Süre uzatıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, motokuryelere yönelik SRC-KURYE mesleki yeterlilik belgesi ile Kurye Faaliyet Belgesi için tanınan geçiş süresinin 1 Ocak 2027’ye kadar uzatılacağını açıkladı. Düzenlemeye ilişkin Resmî Gazete hazırlıklarının sürdüğünü belirten Uraloğlu, son bir yılda 103 bin 493 kurye işletmecisine yetki belgesi düzenlendiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Mayıs 2026 Cuma günü yaptığı açıklamada, motokuryeler için zorunlu hale getirilen SRC-KURYE mesleki yeterlilik belgesi ile Kurye Faaliyet Belgesi için tanınan sürenin uzatılacağını duyurdu. Bakanlık, düzenlemenin Resmî Gazete'de yayımlanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde geçen yıl yapılan değişiklikle kurye işletmeciliği ilk kez resmi mevzuata dahil edilmişti. Düzenleme kapsamında kuryelerin faaliyet alanları, taşınabilecek gönderi miktarı ve trafik güvenliğine ilişkin kurallar belirlenmişti.

SRC-KURYE BELGESİ İÇİN YENİ SÜRE AÇIKLAMASI

Uraloğlu, motokuryelerin mesleki yeterliliklerini tamamlayabilmesi için verilen geçiş süresinin sektör ihtiyaçları dikkate alınarak yeniden düzenleneceğini belirtti.

Bakan Uraloğlu, "SRC-KURYE mesleki yeterlilik belgesi ile Kurye Faaliyet Belgesi temin süresini 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatacağız." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Resmî Gazete hazırlıklarının devam ettiği kaydedildi.

103 BİNİN ÜZERİNDE KURYE İŞLETMECİSİNE YETKİ BELGESİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre son bir yılda toplam 103 bin 493 kurye işletmecisine yetki belgesi düzenlendi. Aynı dönemde 106 bin 77 taşıt kayıt altına alındı.

Bakanlık verilerine göre tek taşıtla faaliyet gösteren motokurye sayısı ise 100 bin 876'ya ulaştı. Kullanılan araçların 91 bin 777'sini motosikletler oluştururken, 5 bin 710 motorlu bisiklet, 8 bin 325 kamyonet ve 265 otomobil sisteme kaydedildi.

TAŞITLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ 5 YAŞIN ALTINDA

Bakan Uraloğlu, kayıt altına alınan taşıtların yüzde 85,7'sinin 5 yaşından küçük olduğunu açıkladı. Taşıt yaş ortalamasının İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde 3,6 yaş ile en yüksek seviyede olduğu belirtildi.

En düşük taşıt yaş ortalamasının ise 3 yaş ile Akdeniz Bölgesi'nde bulunduğu ifade edildi.

EN FAZLA YETKİ BELGESİ MARMARA BÖLGESİ'NDE

Bakanlık verilerine göre en fazla yetki belgesi Marmara Bölgesi'nde düzenlendi. Bölgede toplam 54 bin 230 yetki belgesi verilirken, 55 bin 578 taşıt kayıt altına alındı.

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa en fazla yetki belgesinin düzenlendiği iller arasında yer aldı. En az yetki belgesinin bulunduğu ilin ise Tunceli olduğu açıklandı.

Motokuryelere yönelik düzenlemelerin önümüzdeki dönemde de sürmesi beklenirken, sektör temsilcileri yeni sürenin belge işlemlerini tamamlamak açısından önemli bir kolaylık sağlayacağını değerlendiriyor.

