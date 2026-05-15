103 BİNİN ÜZERİNDE KURYE İŞLETMECİSİNE YETKİ BELGESİ Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre son bir yılda toplam 103 bin 493 kurye işletmecisine yetki belgesi düzenlendi. Aynı dönemde 106 bin 77 taşıt kayıt altına alındı. Bakanlık verilerine göre tek taşıtla faaliyet gösteren motokurye sayısı ise 100 bin 876'ya ulaştı. Kullanılan araçların 91 bin 777'sini motosikletler oluştururken, 5 bin 710 motorlu bisiklet, 8 bin 325 kamyonet ve 265 otomobil sisteme kaydedildi.

TAŞITLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ 5 YAŞIN ALTINDA Bakan Uraloğlu, kayıt altına alınan taşıtların yüzde 85,7'sinin 5 yaşından küçük olduğunu açıkladı. Taşıt yaş ortalamasının İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde 3,6 yaş ile en yüksek seviyede olduğu belirtildi. En düşük taşıt yaş ortalamasının ise 3 yaş ile Akdeniz Bölgesi'nde bulunduğu ifade edildi.