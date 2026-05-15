Bakan Uraloğlu duyurdu! SRC-KURYE’de yeni karar! Süre uzatıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, motokuryelere yönelik SRC-KURYE mesleki yeterlilik belgesi ile Kurye Faaliyet Belgesi için tanınan geçiş süresinin 1 Ocak 2027’ye kadar uzatılacağını açıkladı. Düzenlemeye ilişkin Resmî Gazete hazırlıklarının sürdüğünü belirten Uraloğlu, son bir yılda 103 bin 493 kurye işletmecisine yetki belgesi düzenlendiğini bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Mayıs 2026 Cuma günü yaptığı açıklamada, motokuryeler için zorunlu hale getirilen SRC-KURYE mesleki yeterlilik belgesi ile Kurye Faaliyet Belgesi için tanınan sürenin uzatılacağını duyurdu. Bakanlık, düzenlemenin Resmî Gazete'de yayımlanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde geçen yıl yapılan değişiklikle kurye işletmeciliği ilk kez resmi mevzuata dahil edilmişti. Düzenleme kapsamında kuryelerin faaliyet alanları, taşınabilecek gönderi miktarı ve trafik güvenliğine ilişkin kurallar belirlenmişti.
SRC-KURYE BELGESİ İÇİN YENİ SÜRE AÇIKLAMASI
Uraloğlu, motokuryelerin mesleki yeterliliklerini tamamlayabilmesi için verilen geçiş süresinin sektör ihtiyaçları dikkate alınarak yeniden düzenleneceğini belirtti.
Bakan Uraloğlu, "SRC-KURYE mesleki yeterlilik belgesi ile Kurye Faaliyet Belgesi temin süresini 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatacağız." ifadelerini kullandı.
Açıklamada, düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Resmî Gazete hazırlıklarının devam ettiği kaydedildi.