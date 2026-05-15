Denizli'de CHP'li Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik düzenlenen dev yolsuzluk operasyonu gündeme bomba gibi düştü. İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma izni vermesinin ardından düğmeye basan emniyet güçleri, Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan ve beraberindeki 13 kişiyi gözaltına aldı. İhale yolsuzluğu, paravan şirketler, mama makinesi satışları ve Halk Süt projelerindeki usulsüzlük iddialarıyla çalkalanan belediyede, muhakkik raporları kirli çarkı gözler önüne serdi. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, operasyonun perde arkasını ve çarpıcı detayları yerinden aktardı.

MUHAKKİK RAPORLARI DOSYAYI PATLATTI: BAKANLIK İZNİ VERDİ

Merkezefendi Belediyesi'ndeki usulsüzlük zinciri, Merkezefendi Kaymakamlığı tarafından atanan muhakkiklerin titiz incelemesiyle belgelendi. Hazırlanan raporun Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmesiyle birlikte skandalın boyutu resmiyet kazandı. İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma izni vermesiyle derinleşen süreçte; Kültür İşleri Müdürü Zeynep Elif Yağcı, Fen İşleri Müdürü Cengiz Çetin, Mali Hizmetler Müdürü Yurdagül Okkacı ve Emlak İstimlak Müdürü İbrahim Ayana'nın daha önce ifade verdiği öğrenildi.

ŞAFAK VAKTİ YOLSUZLUK BASKINI

Savcılık talimatıyla harekete geçen Denizli Emniyeti, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte belediye yönetimine yönelik operasyonun startını verdi. Olay yerindeki gelişmeleri paylaşan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, "Denizli merkezli operasyon, Merkezefendi Belediyesi yönetimine yönelik bir şafak baskını şeklinde gerçekleşti. Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan ile birlikte bir çok isim gözaltında bulunuyor" ifadelerini kullandı.

MAMA MAKİNELERİ VE HALK SÜT ÜZERİNDEN VURGUN İDDİASI

Operasyonun odağındaki yolsuzluk kalemleri, kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığına dair soru işaretlerini artırdı. Özellikle mama üretim makinelerinin satışı ve Antalya'dan alınan Halk Süt ile Halk Yoğurt ürünlerindeki usulsüzlükler mercek altına alındı. Skandalın detaylarına değinen Ata Gündüz Kurşun, "Gözaltıların temel sebebi ihaleye fesat karıştırma ve yolsuzluk iddialarıdır. Belediye Başkan Yardımcısı ve diğer personel tarafından bir paravan şirket kurulduğu belirtiliyor. Özellikle sokak hayvanları için kurulan mama üretim tesisi üzerinden ihalelerin bu şirket üzerinden alındığı iddia ediliyor" sözleriyle kirli planı deşifre etti.

BELEDİYE BİNASINDA ARAMA: EVRAKLAR İNCELEMEDE

Polis ekipleri, Merkezefendi Belediyesi hizmet binasında saatler süren bir mesai yürüterek suç delillerini topladı. Operasyonun seyrini aktaran Kurşun, "Polis ekipleri Merkezefendi Belediyesi hizmet binasında ve gözaltına alınan isimlerin odalarında geniş çaplı arama yaptı. Bazı önemli evraklara el konulurken, Denizli Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılması bekleniyor" şeklinde konuştu.

GÖZALTI SAYISI ARTABİLİR

Soruşturmanın genişleyerek devam ettiği ve elde edilen yeni belgeler ışığında yeni isimlerin de listeye eklenebileceği belirtiliyor.