Manavgat’ta rüşvet davasında kritik karar yarın! Gözler mahkemede

Antalya siyasetini sarsan "rüşvet ağı" davasında sona gelindi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, belediye içinde çıkar amaçlı suç örgütü kurulduğu öne sürülürken, örgütün başında dönemin Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın bulunduğu iddia edildi.

İddianamede Kara'nın kamu gücünü kullanarak oluşturduğu yapı üzerinden "rüşvet", "zimmet" ve "irtikap" suçlarının birincil sorumlusu olduğu belirtildi. Savcılık, Kara hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet" ve "irtikap" dahil 6 ayrı suçtan toplam 31 yıldan 69 yıla kadar hapis cezası talep etti.