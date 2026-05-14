Manavgat’ta rüşvet davasında kritik karar yarın! Gözler mahkemede
Antalya’da CHP’li Manavgat Belediyesi’ne yönelik “yolsuzluk”, “rüşvet” ve “irtikap” soruşturması kapsamında aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’nın da bulunduğu 41 sanığın yargılandığı davada duruşmalar tamamlandı. 5’i tutuklu sanığın hakim karşısına çıktığı davada gözler şimdi yarın saat 15.00’te açıklanacak karara çevrildi.
Antalya siyasetini sarsan "rüşvet ağı" davasında sona gelindi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, belediye içinde çıkar amaçlı suç örgütü kurulduğu öne sürülürken, örgütün başında dönemin Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın bulunduğu iddia edildi.
İddianamede Kara'nın kamu gücünü kullanarak oluşturduğu yapı üzerinden "rüşvet", "zimmet" ve "irtikap" suçlarının birincil sorumlusu olduğu belirtildi. Savcılık, Kara hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet" ve "irtikap" dahil 6 ayrı suçtan toplam 31 yıldan 69 yıla kadar hapis cezası talep etti.
MAHKEMEDE "SUÇSUZUZ" SAVUNMASI
Manavgat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasının üçüncü gününde, önceki oturumlarda savunma yapamayan sanıkların ifadeleri alındı. Belediye başkan yardımcıları Mehmet Engin Tüter ve Sıla Ceyhan Berkaya'nın yanı sıra Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül ile müteahhit Mesut Kara'nın da aralarında bulunduğu sanıklar suçlamaları reddetti.
Sanıklar son sözlerinde, "Suçsuzuz, beraatimizi talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.