Gaziosmanpaşa’da rüşvet kıskacı! Hakan Bahçetepe’ye 24 yıla kadar hapis istemi

İstanbul’da siyaset ve belediye kulislerini sarsan soruşturmada savcılık, Görevden uzaklaştırılan CHP’li Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe için “rüşvet”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “haksız mal edinme” suçlarından toplam 10 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep etti. Hazırlanan iddianame İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Bahçetepe hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırladığı iddianamede Bahçetepe ile birlikte 8 şüpheli hakkında ağır suçlamalar yöneltildi. Soruşturmanın merkezindeki en çarpıcı iddia ise "kazı izni" karşılığında 300 bin dolar rüşvet verildiği yönünde olurken, dosyada HTS kayıtları ve dikkat çeken ifadeler yer aldı.

"300 BİN DOLAR VERİLİRSE İZİN ÇIKAR"

Dosyada etkin pişmanlıktan yararlanan Aziz İhsan Aktaş'ın ifadeleri dikkat çekti. Aktaş, yerel seçimlerden sonra Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden kazı izni almakta zorlandıklarını öne sürerek, "Baki Aydöner ve Seza Büyükçulha, Hakan Bahçetepe ile görüştü. Belediye başkanının 300 bin dolar verilmesi halinde izin vereceğini söylediler" ifadelerini kullandı.

Aktaş ayrıca, söz konusu paranın İşletme Müdürü Özer Ayık aracılığıyla teslim edildiğini iddia etti.

HTS KAYITLARI DOSYAYA GİRDİ

İddianamede HTS kayıtlarına da yer verildi. Yapılan incelemelerde şüpheliler arasında yoğun iletişim trafiği bulunduğu belirtildi. Özellikle Seza Büyükçulha'nın diğer şüphelilerle aynı lokasyonlarda bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün değerlendirmesinde ise Seza Büyükçulha'nın Ekrem İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı olduğu, CHP'li Meclis Üyesi Baki Aydöner ile birlikte İmamoğlu'na yakınlıklarını kullanarak haksız kazanç sağladıkları yönünde görüş bildirildi.

BAHÇETEPE'DEN 300 BİN DOLAR YANITI

Şüpheli Özer Ayık ise suçlamaları reddetti. Ayık ifadesinde, "Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı'na 300 bin dolar verme gibi durum söz konusu değildir. İşin bedeli 1 milyon 400 bin liradır" dedi.

Hakan Bahçetepe de suçlamaları kabul etmedi. Bahçetepe savunmasında, "Aziz İhsan Aktaş isimli kişiyi tanımıyorum. Özer Ayık'ın 300 bin dolar verdiği iddiası gerçek dışıdır" ifadelerini kullandı.

Bahçetepe ayrıca kazı izninin belediye meclisinden oy birliğiyle geçtiğini belirterek, "Mecliste çoğunluk benim partimin dışında AK Partili üyelerden oluşuyordu. İddia edildiği gibi süreci uzatmamız söz konusu değildir" dedi.

Savcılık, Bahçetepe hakkında;

"Rüşvet" suçundan 4 yıldan 12 yıla,

"Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan 3 yıldan 7 yıla,

"Haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme" suçundan ise 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istedi.

İBB soruşturmasında yeni iddianameyle birlikte siyasi gerilim daha da yükselirken, gözler şimdi mahkemenin vereceği karara çevrildi.