Fethiye'de meyhane açılışında skandal! Duayla açılış yaptılar CHP'li belediye de "bereket" diledi

Açılış törenine davet edilen ve kısa süre önce emekli olduğu öğrenilen bir imamın dua etmesi "pes" dedirtti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir meyhanenin açılışında yaşananlar sosyal medyada tepkiye neden oldu.

MEYHANE AÇILIŞINDA DUA

Meyhane açılışında dua edilmesi şaşkınlığa neden olurken açılışa katılan Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, yeni işletmelerin hem istihdama hem de bölge ekonomisine katkı sağladığını belirterek şöyle konuştu:

"Bu yeni mekan Fethiye ekonomisine inşallah soluk getirir diye düşünüyoruz. Ticaret ve Sanayi Odası olarak yeni mekanların açılmasını, istihdam sağlanmasını ve ekonomiye kazandırılmasını önemsiyoruz. Mekanı açan arkadaşlara, çalışanlara ve müşterilere hayırlı olmasını diliyorum. Gerçekten güzel bir mekan olmuş. Foça Mahallesi'ne yeni bir soluk getirecek inşallah."

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI'NDAN "BEREKET" TEMENNİSİ

Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Veli Uysal ise yaptığı konuşmada işletme sahibine teşekkür ederek "Celil kardeşime bu bölgeye yatırım yaptığı için teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah bol bereketli kazançlar nasip etsin" dedi.