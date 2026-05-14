Fethiye'de meyhane açılışında skandal! Duayla açılış yaptılar CHP'li belediye de "bereket" diledi
Muğla Fethiye’de bir meyhanenin açılışında yaşananlar “Bu kadarına da pes” dedirtti. CHP’li belediye yöneticilerinin de katıldığı törende emekli imam dua etti, ardından “bol ve bereketli kazanç” temennileri sıralandı. Sosyal medyada yayılan görüntülere “Meyhaneye dini açılış mı olur?”, "Tam rezillik, Allah bildiği gibi yapsın bunları" yorumları yapıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir meyhanenin açılışında yaşananlar sosyal medyada tepkiye neden oldu.
Açılış törenine davet edilen ve kısa süre önce emekli olduğu öğrenilen bir imamın dua etmesi "pes" dedirtti.
MEYHANE AÇILIŞINDA DUA
Meyhane açılışında dua edilmesi şaşkınlığa neden olurken açılışa katılan Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, yeni işletmelerin hem istihdama hem de bölge ekonomisine katkı sağladığını belirterek şöyle konuştu:
"Bu yeni mekan Fethiye ekonomisine inşallah soluk getirir diye düşünüyoruz. Ticaret ve Sanayi Odası olarak yeni mekanların açılmasını, istihdam sağlanmasını ve ekonomiye kazandırılmasını önemsiyoruz. Mekanı açan arkadaşlara, çalışanlara ve müşterilere hayırlı olmasını diliyorum. Gerçekten güzel bir mekan olmuş. Foça Mahallesi'ne yeni bir soluk getirecek inşallah."
CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI'NDAN "BEREKET" TEMENNİSİ
Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Veli Uysal ise yaptığı konuşmada işletme sahibine teşekkür ederek "Celil kardeşime bu bölgeye yatırım yaptığı için teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah bol bereketli kazançlar nasip etsin" dedi.
Meyhanenin duayla açılmasına ilişkin görüntüler izleyenleri şaşırtırken, sosyal medyada yayılan görüntüler tepkilere neden oldu.
"GERÇEK CHP MANZARASI"
Sosyal medyada Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir meyhanenin açılışında yaşananlar sosyal medyada gündem oldu., "Yazıklar olsun be", "Şaka gibi bir olay, akıl dışı", "Saygısızlık", "Gerçek CHP manzarası bu" gibi yorumlar yapıldı.