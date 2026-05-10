"Her hikayenin ardında bir anne var!" AK Parti'den Anneler Günü'ne özel paylaşım

AK Parti, Anneler Günü'nü videolu paylaşımla kutladı. AK Parti'nin NSosyal hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Her ismin, her emeğin, her hikayenin ardında bir anne var. Bir hayatı büyüten, bir nesli yetiştiren, milletimize güç veren annelerimizin günü kutlu olsun" ifadeleri kullanıldı.

Yapay zeka ile oluşturulan paylaşımda farklı meslek gruplarında başarılı isimlerin anneleri ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın görüntülerine yer verildi. Video paylaşımda, "Ekranda gördüğünüz bu eserlere katkı sunan tüm isimlerin arkasında bir anne var. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." cümleleri yer aldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ANNELER GÜNÜ MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, şefkatiyle ve fedakarlığıyla hayata yön veren, ailenin ve toplumun temel direği annelerin Anneler Günü'nü tebrik etti. "Cennet annelerin ayakları altındadır" düsturunu şiar edinen büyük bir medeniyetin mensupları olarak, annelerin emeklerini ve gayretlerini her zaman baş tacı ettiklerini, onların refahı, huzuru için çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Annelerimizin, güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük pay sahibi olduklarını biliyoruz ve değerli annelerimizin gayretleriyle 'Türkiye Yüzyılı' idealimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Övgü ve hürmetin en büyüğünü hak eden annelerimizin, Anneler Günü'nü kutluyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi de rahmetle ve minnetle yad ediyorum."