Mutlak Butlan davasında yeni gelişme! Kritik ifadeler Ankara’ya gönderildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında alınan Gökhan Böcek ve Özkan Yalım’ın "etkin pişmanlık" itirafları, Ankara’da devam eden Mutlak Butlan davasının seyrini değiştirmek üzere bölge adliye mahkemesine ulaştırıldı.

İstanbul merkezli yürütülen önemli bir soruşturmada elde edilen yeni deliller, Ankara'daki yargılama sürecine dahil edildi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Gökhan Böcek ve Özkan Yalım'ın verdikleri "etkin pişmanlık" ifadelerinin, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi'nde görülmekte olan Mutlak Butlan davasıyla doğrudan ilgili olduğunu tespit etti.

İFADELER ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Soruşturmanın gizliliği ve davanın önemi doğrultusunda titizlikle incelenen ifadeler, yargılamanın seyrini etkileyecek "yeni delil" niteliği taşıyor. İstanbul Başsavcılığı, söz konusu itirafların davanın esasına yönelik kritik bilgiler içermesi nedeniyle, belgelerin ivedilikle Ankara BAM 36. Hukuk Dairesine gönderilmesine karar verdi.

YARGILAMADA YENİ DÖNEM

Hukukçular, mutlak butlan davalarında tarafların iradesi veya işlemin yasal geçerliliği üzerindeki sakatlıkların ispatlanmasında bu tür itirafların belirleyici olabileceğine dikkat çekiyor.

Etkin pişmanlıktan yararlanan isimlerin beyanlarının dosyaya girmesiyle birlikte, mahkemenin önümüzdeki duruşmalarda bu yeni veriler ışığında ara karar vermesi bekleniyor.

MUTLAK BUTLAN NEDİR?

Hukuk sistemimizde bir hukuki işlemin, emredici hukuk kurallarına, ahlaka, kamu düzenine veya kişilik haklarına aykırı olması durumunda, işlemin en baştan itibaren geçersiz sayılması durumuna "mutlak butlan" denilmektedir. Ankara'da devam eden davanın, bu itiraflarla birlikte nasıl bir hukuki zemine oturacağı ise kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

