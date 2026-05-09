Mutlak Butlan davasında yeni gelişme! Kritik ifadeler Ankara’ya gönderildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında alınan Gökhan Böcek ve Özkan Yalım’ın "etkin pişmanlık" itirafları, Ankara’da devam eden Mutlak Butlan davasının seyrini değiştirmek üzere bölge adliye mahkemesine ulaştırıldı.
İstanbul merkezli yürütülen önemli bir soruşturmada elde edilen yeni deliller, Ankara'daki yargılama sürecine dahil edildi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Gökhan Böcek ve Özkan Yalım'ın verdikleri "etkin pişmanlık" ifadelerinin, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi'nde görülmekte olan Mutlak Butlan davasıyla doğrudan ilgili olduğunu tespit etti.
İFADELER ANKARA'YA GÖNDERİLDİ
Soruşturmanın gizliliği ve davanın önemi doğrultusunda titizlikle incelenen ifadeler, yargılamanın seyrini etkileyecek "yeni delil" niteliği taşıyor. İstanbul Başsavcılığı, söz konusu itirafların davanın esasına yönelik kritik bilgiler içermesi nedeniyle, belgelerin ivedilikle Ankara BAM 36. Hukuk Dairesine gönderilmesine karar verdi.
YARGILAMADA YENİ DÖNEM
Hukukçular, mutlak butlan davalarında tarafların iradesi veya işlemin yasal geçerliliği üzerindeki sakatlıkların ispatlanmasında bu tür itirafların belirleyici olabileceğine dikkat çekiyor.