Başkan Erdoğan’dan Darülaceze’ye kurban bağışı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze Başkanı Elmas Esra Ceceli İslam'ı kabul ederek kurban bağışında bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, Darülaceze Başkanı Elmas Esra Ceceli İslam'ı kabul etti.
Görüşmede Erdoğan, kurban vekaletini Darülaceze Başkanlığına verdi.
BAŞKAN KIZILAY'A DA BAĞIŞ YAPMIŞTI
Öte yandan geçtiğimiz gün de Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'ı kabul ederek, Türk Kızılay'a kurban bağışında bulundu.