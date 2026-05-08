Hatay'da düzenlenen "Türkiye'nin COP31'e Giden Yolu: Dirençli Şehirler" programında konuşan COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde ve Hatay özelinde yürütülen çalışmaları anlatarak, "Tarihin en büyük kentsel yeniden inşa sürecini yeni bir yol haritasına çevirdik. Bu yol; verimlilik, çevre dostu yapılar, Sıfır Atık, akıllı sistem yönetimi ve sürdürülebilir yerleşim ilkeleri üzerine kuruldu. Deprem sonrası yarım milyon konutu neredeyse sıfır enerjili bina konseptine göre tasarladık ve enerji tüketimini yüzde 39 ve buradaki sera gazı emisyonunu da yüzde 38 azaltmış olduk" dedi. Hatay'ın COP31'de 'dayanıklı şehirler' başlığına örnek olduğunu ifade eden Bakan Kurum, "COP31'de dayanıklı şehirlerin desteklenmesini uluslararası iklim gündeminin temel önceliklerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz. Küresel çapta hep birlikte binaların emisyonunu azaltmalıyız. Yeşil bina sertifikasyonlarını hep birlikte güçlendirmeliyiz" diye konuştu. Toplantıda konuşan *BM-HABITAT İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach da deprem bölgesindeki İnşa Seferberliğinden övgüyle bahsetti, Türkiye'nin 'dirençli şehirler nasıl olmalı?' sorusunun cevabını gerçek yapılarla dünyaya gösterdiğini belirtti.

Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliğiyle ilgili hazırlıklarına devam ediyor. COP31 ajandasının 'dirençli şehirler' başlığı kapsamında 10'dan fazla ülkenin iklim ve şehircilik bakanları ile aralarında BM ve AB gibi uluslararası kuruluşların yöneticilerinin de bulunduğu yabancı temsilciler, "Türkiye'nin COP31'e Giden Yolu: Dirençli Şehirler" programı için Hatay'da bir araya geldi. Programın açılış konuşmalarını COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (BM-HABITAT) İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach yaptı.

"HATAY BİZE DAYANIKLILIĞI, YENİDEN KURMA İRADESİNİ HATIRLATIYOR"

Asrın Felaketi'nde en ağır yıkımı yaşayan Hatay'ın yeniden inşa süreciyle dünyaya örnek olduğunu belirten Bakan Kurum, "Hatay'daki program, Türkiye'nin iklim ve şehircilik vizyonunun sahadaki en anlamlı duraklarından biridir. Çünkü Hatay, bize acının yanında dayanıklılığı, umudu ve yeniden kurma iradesini de hatırlatıyor" dedi.

Bakan Kurum, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremden 11 ilde, 14 milyon insanın etkilendiğini söyledi. 110 bin kilometrekarelik geniş bir alanda büyük bir yıkımla karşı karşıya kaldığını kaydeden Bakan Kurum, binlerce vatandaşın hayatını kaybettiğini, yaklaşık 850 bin yapının kullanılamaz hale geldiğini hatırlattı.