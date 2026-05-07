Hatay merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 22 şüpheliden 10'u tutuklandı
Hatay merkezli 5 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda, MASAK raporlarıyla tespit edilen 2.2 milyar liralık devasa bir para trafiği deşifre edildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede yargı ayağındaki kararlılığa dikkat çeken A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu, "Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve kumarla mücadele noktasında çalışmaların süreceği mesajını vermişti ve bu açıklama aslında bu minvalde önemli." ifadelerini kullandı. Operasyonun, bu stratejik mücadelenin bir parçası olduğu vurgulandı.
5 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN
Operasyonun coğrafi kapsamı ve teknik detayları hakkında bilgi veren Mert Hacıalioğlu, "Hatay merkezli toplam 5 ilde gerçekleştirilen bir operasyondan söz etmekteyiz. Bu kapsamda Diyarbakır, Mersin, Antalya ve İstanbul'da operasyonlar gerçekleştirildi." sözleriyle baskınların koordineli bir şekilde yürütüldüğünü aktardı. Ev ve iş yerlerine yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, silah ve nakit para ele geçirildi.
2.2 MİLYAR TL'LİK DEVASA RAKAM
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporun çarpıcı sonuçlarına değinen Hacıalioğlu, "2.2 milyar TL'lik bir rakama MASAK raporuyla ulaşılmış durumda. Tabii ki bu rakamın aslında çok daha büyük olduğu, özellikle ülke genelinde yapılan operasyonlar içerisinde bu rakamın devede kulak kalabileceği ancak yine de çok önemli bir çalışma olduğu düşünülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
"OFİSLERİ KUMARHANEYE ÇEVİRMİŞLER"
Şebekenin çalışma yöntemini ve adli süreci özetleyen Mert Hacıalioğlu, "Özellikle bazı ofislerde yasa dışı kumar ve bahis oynattıkları tespit edilmiş durumda. Yasa dışı kumar ve bahisle birlikte aslında bir nevi dolandırıcılık gerçekleştiriyorlardı. Toplam 22 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi." şeklinde konuştu. Operasyonların önümüzdeki süreçte daha da genişlemesi bekleniyor.