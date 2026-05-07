Hatay merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 22 şüpheliden 10'u tutuklandı

Yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede yargı ayağındaki kararlılığa dikkat çeken A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu, "Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve kumarla mücadele noktasında çalışmaların süreceği mesajını vermişti ve bu açıklama aslında bu minvalde önemli." ifadelerini kullandı. Operasyonun, bu stratejik mücadelenin bir parçası olduğu vurgulandı.

5 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Operasyonun coğrafi kapsamı ve teknik detayları hakkında bilgi veren Mert Hacıalioğlu, "Hatay merkezli toplam 5 ilde gerçekleştirilen bir operasyondan söz etmekteyiz. Bu kapsamda Diyarbakır, Mersin, Antalya ve İstanbul'da operasyonlar gerçekleştirildi." sözleriyle baskınların koordineli bir şekilde yürütüldüğünü aktardı. Ev ve iş yerlerine yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, silah ve nakit para ele geçirildi.

2.2 MİLYAR TL'LİK DEVASA RAKAM

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporun çarpıcı sonuçlarına değinen Hacıalioğlu, "2.2 milyar TL'lik bir rakama MASAK raporuyla ulaşılmış durumda. Tabii ki bu rakamın aslında çok daha büyük olduğu, özellikle ülke genelinde yapılan operasyonlar içerisinde bu rakamın devede kulak kalabileceği ancak yine de çok önemli bir çalışma olduğu düşünülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.