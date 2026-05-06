Futbolda bahis soruşturmasında sıcak gelişme! Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edildi

Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2026 14:25 Son Güncelleme: 06 Mayıs 2026 14:26 ahaber.com.tr Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Türk futbol dünyasını sarsan "yasa dışı bahis ve müsabaka sonucunu etkileme" soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. Yaklaşık 6 aydır cezaevinde bulunan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın 'ev hapsi' tedbiriyle tahliye edilmesine karar verildi.