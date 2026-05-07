Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'a Devlet nişanı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayirli mevkidaşı Tebbun'a Devlet Nişanı tevcih etti. Erdoğan'a da Cezayir Ulusal Nişanı tevcih edildi. Başkan Erdoğan tevcih sonrası programda açıklamalarda bulundu. Burada Cezayir ile kardeşlik mesajı veren Başkan Erdoğan "Türkiye ile Cezayir arasında 5 asra varan kardeşlik ve dostluk bağlarının gün geçtikçe daha da arttığına memnuniyetle şahitlik ediyoruz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Sizleri en kalbi duygularımla hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Cezayir Cumhurbaşkanı Sayın Tebbun ve muhterem heyetine bir kez daha Türkiye'ye 'hoş geldiniz, safalar getirdiniz' diyorum.

Türkiye ile Cezayir arasında 5 asra varan kardeşlik ve dostluk bağlarının gün geçtikçe daha da arttığına memnuniyetle şahitlik ediyoruz. İkili ilişkilerimiz kıymetli kardeşim Tebbun'un samimi destekleriyle Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmış durumdadır.

2023 yılında Cezayir'i ziyaretim sırasında stratejik seviyeye yükseltmeyi kararlaştırdığımız Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi mekanizmasının ilk toplantısını bugün başarıyla tamamladık.

Toplantı vesilesiyle işbirliğimizi güçlendirecek çeşitli belgelere imza attık. Aziz kardeşimin 'Yeni Cezayir' vizyonunu şahsen büyük bir ilgiyle takip ediyorum.

Cezayir'in Sayın Tebbun'un dirayetli liderliği altında bölgesinde bir yıldız gibi parladığını görüyor, bundan da büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Aziz kardeşim, ilişkilerimizin bugünkü mükemmel seviyesine ulaşmasının önünü açan müstesna liderliğinizle aramızdaki dostluk ve kardeşlik bağlarının daha da güçlendirilmesine yönelik samimi ve kararlı bir irade sergilediniz.

Ülkelerimiz ve halklarımızın ortak menfaatleriyle ilişkilerimize olan kıymetli katkılarınız nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek nişanı olan Devlet Nişanımızı size tevcih etmenin bahtiyarlığını yaşıyorum.

Devlet Nişanımızı ülkelerimiz arasındaki sarsılmaz kardeşliğin güçlü bir nişanesi olarak göreceğinize ve taşıyacağınıza eminim.

Cezayir Nişanı'nın tarafıma tevdi edilmesinden duyduğum memnuniyeti huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. Şahsıma gösterilen teveccüh için şükranlarımı sunuyorum. Rabbim kardeşliğimizi, muhabbetimizi daim eylesin. Şükran.