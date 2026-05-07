"Balıklar ürküyor" diyen Özgür Özel'den bu kez "YILDIRIMHAN" pozu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin yerli ve milli füze testlerine yönelik yaptığı tartışmalı açıklamalar yeniden gündeme geldi.

Füze denemelerinin "balıkları ürküttüğünü" savunarak testlerin durdurulmasını isteyen Özel'in, aradan geçen 8 ayın ardından bu kez SAHA 2026 Savunma Sanayii Fuarı'nda yerli füze sistemleri önünde verdiği pozlar dikkat çekti.

"BALIKLAR ÜRKÜYOR" ÇIKIŞINA BAŞKAN'DAN "SIĞ VİZYON" TEPKİSİ

Geçtiğimiz Eylül ayında CHP lideri Özgür Özel, Türkiye'nin savunma sanayiindeki tarihi atılımlarını ve füze denemelerini akılalmaz bir bahaneyle hedef tahtasına oturtmuştu.

Türkiye'nin savunma hattını güçlendiren bu kritik testlerin durdurulması gerektiğini savunan Özgür Özel, "Sana balığa çıkmayın, füze testi yapacağız diyorsunuz. O seslerden, o testlerden balıklar ürküyor, yuvalarını terk ediyorlar, yuva yapmıyorlar o bölgeye" ifadelerini kullanarak milli savunma sanayii hamlelerini akılalmaz sözlerle eleştirmişti. Kamuoyunda infiale yol açan bu sözlere en sert tepki ise gecikmemiş, Başkan Erdoğan Özgür Özel'in bu sığ yaklaşımını sert bir dille eleştirerek bu durumu milli çıkarlardan uzak bir "sığ vizyon" olarak nitelemişti.

8 AY SONRA MİLLİ FÜZE ÖNÜNDE POZ VERDİ

Siyaset meydanlarında bu sıcak temasın yankıları sürerken, aradan geçen yalnızca 8 ay gibi kısa bir sürenin ardından dikkat çeken anlar yaşandı.

Geçmişte balıkların ürktüğünü iddia ederek füze testlerinin durdurulmasını isteyen CHP lideri, bu kez İstanbul'da gerçekleştirilen devasa savunma sanayii fuarı SAHA 2026'yı ziyaret etti milli savunma sanayiinin geldiği noktaya övgüler yağdırmaktan geri duramadı.