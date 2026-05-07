"Balıklar ürküyor" diyen Özgür Özel'den bu kez "YILDIRIMHAN" pozu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in milli teknolojinin gururu olan füze testlerini "balıklar ürküyor" gerekçesiyle hedef alması siyaset gündeminde adeta bomba etkisi yaratmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın "sığ vizyon" olarak nitelendirerek sert tepki gösterdiği bu skandal çıkıştan yalnızca 8 ay sonra, CHP lideri İstanbul’daki savunma sanayii fuarında boy gösterdi. Türk savunma sanayisi için kritik öneme sahip olan ve 6 bin kilometre menzile sahip kıtalararası balistik füze Yıldırım-Han’ın önünde hayranlığını gizleyemeyen Özgür Özel bu kez gurur pozu verdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin yerli ve milli füze testlerine yönelik yaptığı tartışmalı açıklamalar yeniden gündeme geldi.
Füze denemelerinin "balıkları ürküttüğünü" savunarak testlerin durdurulmasını isteyen Özel'in, aradan geçen 8 ayın ardından bu kez SAHA 2026 Savunma Sanayii Fuarı'nda yerli füze sistemleri önünde verdiği pozlar dikkat çekti.
"BALIKLAR ÜRKÜYOR" ÇIKIŞINA BAŞKAN'DAN "SIĞ VİZYON" TEPKİSİ
Geçtiğimiz Eylül ayında CHP lideri Özgür Özel, Türkiye'nin savunma sanayiindeki tarihi atılımlarını ve füze denemelerini akılalmaz bir bahaneyle hedef tahtasına oturtmuştu.
Türkiye'nin savunma hattını güçlendiren bu kritik testlerin durdurulması gerektiğini savunan Özgür Özel, "Sana balığa çıkmayın, füze testi yapacağız diyorsunuz. O seslerden, o testlerden balıklar ürküyor, yuvalarını terk ediyorlar, yuva yapmıyorlar o bölgeye" ifadelerini kullanarak milli savunma sanayii hamlelerini akılalmaz sözlerle eleştirmişti. Kamuoyunda infiale yol açan bu sözlere en sert tepki ise gecikmemiş, Başkan Erdoğan Özgür Özel'in bu sığ yaklaşımını sert bir dille eleştirerek bu durumu milli çıkarlardan uzak bir "sığ vizyon" olarak nitelemişti.
8 AY SONRA MİLLİ FÜZE ÖNÜNDE POZ VERDİ
Siyaset meydanlarında bu sıcak temasın yankıları sürerken, aradan geçen yalnızca 8 ay gibi kısa bir sürenin ardından dikkat çeken anlar yaşandı.
Geçmişte balıkların ürktüğünü iddia ederek füze testlerinin durdurulmasını isteyen CHP lideri, bu kez İstanbul'da gerçekleştirilen devasa savunma sanayii fuarı SAHA 2026'yı ziyaret etti milli savunma sanayiinin geldiği noktaya övgüler yağdırmaktan geri duramadı.
"HEPSİNE MİNNETTARIZ" MESAJI
Fuar alanındaki gelişmeleri yakından takip eden Özgür Özel, "Belli öncü umutlu işaretlerin olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz" şeklinde konuşarak daha önceki olumsuz tavrından tamamen farklı bir profil çizdi.
Yerli ve milli savunma sanayii hamlelerine adeta yeşil ışık yakan CHP lideri, bu kez "Savunma sanayii için kim ne yapıyorsa, hepsine minnettarız" sözleriyle savunma sanayisindeki tarihi başarıları yürüten kadrolara teşekkür etti.
YILDIRIM-HAN'IN GÖLGESİNDE GURUR POZU VE GÖKBEY HELİKOPTERİ
Özgür Özel ve beraberindeki heyet, Türk savunma sanayiinin gövde gösterisi yaptığı fuarda adeta nefes kesen teknolojileri yakından inceledi. Fuar alanında sergilenen ve Türk mühendisliğinin başyapıtlarından biri olan 203 yerli ürünü tek tek gezen CHP liderinin en çok ilgisini çeken ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni göz bebeği oldu. 6 bin kilometre menzilli, kıtalararası güce sahip yerli ve milli balistik füze Yıldırım-Han'ın yanına giden Özgür Özel, füzenin heybeti karşısında adeta büyülendi.
Füze testlerinin sesinden balıkların kaçtığını iddia eden Özel, bu kez Türkiye'nin en güçlü füzesinin önünde gururla poz vererek kameralara gülümsedi.
Ziyareti sırasında sadece füze teknolojileriyle sınırlı kalmayan CHP lideri, göklerdeki yerli gücümüz olan Gökbey helikopterini de hayranlıkla inceledi.
Dev projeleri tek tek gezen ve askeri yetkililerden teknik detaylar alan Özgür Özel, savunma sanayiinin göz bebekleri hakkında kapsamlı bilgiler edindi.
ÇELİŞKİ RÜZGARI
Özgür Özel'in fuar alanında gösterdiği bu büyük hayranlık ve ilgi, geçmişte sergilediği tavırlarla taban tabana zıt bir görüntü ortaya çıkardı. Bir yandan füze denemelerinin çevreye zarar verdiğini iddia edip testlerin durdurulması çağrısı yaparken, diğer yandan aynı füzelerin önünde gururla poz vermesi, siyasi çevrelerde büyük bir samimiyet sorgulamasını da beraberinde getirdi.