Türkiye-Suudi Arabistan hattında yeni dönem: Vize muafiyeti anlaşması imzalandı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud ile bir araya geldi. Bu kapsamda Türkiye ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi pasaportlara karşılıklı vize muafiyeti anlaşması imzalandı.

SUUDİ ARABİSTAN VE TÜRKİYE ARASINDA VİZE SERBESTLİĞİ Mİ BAŞLIYOR?

TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İkili görüşmenin ardından Bakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal'ın eş başkanlıklarında Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Üçüncü Toplantısı gerçekleştirildi. VİZE ANLAŞMASI İMZALANDI

Toplantının ardından, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud tarafından, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Diplomatik ve Hususi Pasaport Hamillerinin Vize Yükümlülüğünden Karşılıklı Olarak Muaf Tutulmasına İlişkin Anlaşma' imzalandı.

BÖLGESEL MESAJLAR VE HÜRMÜZ VURGUSU

Diplomatik kaynaklara göre Bakan Fidan'ın görüşmelerde, Orta Doğu meselelerinde "bölgesel sahiplenme" yaklaşımını yinelemesi ve Türkiye'nin İran'daki savaşı sona erdirmeye yönelik çabalara yapıcı katkı sunmaya devam edeceğini vurgulaması bekleniyor. Ayrıca Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmelerin "yeni gerilim ve provokasyonlara yol açmaması" gerektiğinin altının çizileceği ifade edildi.