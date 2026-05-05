Türkiye ve Suudi Arabistan vizeyi kaldırmayı planlıyor

Türkiye ile Suudi Arabistan’ın, vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını kaldırmak için anlaşma imzalaması bekleniyor. Reuters'ın Türk diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, anlaşmanın çarşamba günü Ankara’da yapılacak dışişleri bakanları görüşmesi sırasında imzalanması planlanıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Faysal bin Farhan Al Saud'un başkanlık edeceği Türkiye-Suudi Arabistan Koordinasyon Konseyi toplantısında, hem umuma mahsus hem de diplomatik pasaport sahiplerini kapsayan vize muafiyeti anlaşmasının gündeme gelmesi bekleniyor.

İki ülke arasındaki ilişkiler, 2018 yılında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından ciddi şekilde zarar görmüştü. Türkiye, olayın arkasında üst düzey Suudi yetkililerin olduğunu savunmuştu. Ancak taraflar 2020'den itibaren ilişkileri onarmak için adımlar attı.

BÖLGESEL MESAJLAR VE HÜRMÜZ VURGUSU

Diplomatik kaynaklara göre Bakan Fidan'ın görüşmelerde, Orta Doğu meselelerinde "bölgesel sahiplenme" yaklaşımını yinelemesi ve Türkiye'nin İran'daki savaşı sona erdirmeye yönelik çabalara yapıcı katkı sunmaya devam edeceğini vurgulaması bekleniyor.

Ayrıca Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmelerin "yeni gerilim ve provokasyonlara yol açmaması" gerektiğinin altının çizileceği ifade edildi.

İLİŞKİLERDE NORMALLEŞME SÜRECİ

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler, Türkiye'nin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili suçlamaları geri çekmesi ve bölgesel rakiplerle ilişkileri normalleştirme yönünde adımlar atmasıyla 2021'den itibaren belirgin şekilde iyileşmeye başladı.