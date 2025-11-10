Hakemlerin bahis skandalında gelişme! Murat Özkaya tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Başsavcılık koordinesinde yapılan teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul merkezli Ankara, Şanlıurfa, Kütahya, Manisa, İzmir, Trabzon, Diyarbakır, Bolu, Edirne, Malatya, Antalya ve Kırklareli'nde eş zamanlı operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Toplam 19 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan ve aralarında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın da olduğu 19 kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

MURAT ÖZKAYA TUTUKLANDI

Türk futbolunda yürütülen bahis soruşturması kapsamında, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile hakemler Erkan Arslan, Nevzat Okat ve Yakup Yakıcı tutuklandı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafındna yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve TFF (Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı) İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 27/10/2025 tarihinde "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki basın açıklamasının ihbar kabul edilmesi üzerine devam eden soruşturmada 07.11.2025 tarihinde yapılan operasyonda;

Hakemlerin kamu görevlisi olmaları da göz önüne alınarak, görev gereklerine aykırı davranış olarak değerlendirilen bahis oyunlarının parasal değerleri, hakemlik görevlerinde elde ettikleri gelir ve hakemlik görevi dışındaki kendi gelirlerinin mukayese edilmesi, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da yer alan şike ve maç sonucunu etkileme suç iddialarının incelemeye alınması neticesinde; ilk aşamada 17 hakem hakkında Türk Ceza Kanunu'da yer alan "Görevi Kötüye Kullanma" ve 6222 sayılı kanunda yer alan "Müsabaka Sonucunu Etkileme" suçu iddiaları bakımından; Futbol liglerinde müsabakanın sonucunu etkilemek amacına yönelik eylem değerlendirmesi nedeni ile Trendyol Süper Lig'de bulunan 1 futbol takımının başkanı, 1 takımın eski sahibi ile eski dernek başkanı hakkında 6222 sayılı kanunda yer alan "Müsabaka Sonucunu Etkileme" suçu iddiaları bakımından,

Bu soruşturma sırasında sosyal medyada kaynağı belirsiz manipülatif paylaşımlar yaparak yanıltıcı bilgi belge paylaştığı değerlendirilen 1 kişi hakkında Türk Ceza Kanunu'nda yer alan "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçu iddiası bakımından, toplam 21 kişi hakkında İstanbul dahil toplam 12 farklı şehirdeki adreslerde arama-elkoyma ve gözaltına alma tedbiri uygulanmış olup, ele geçen şüphelilerden 19'u İstanbul Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadelerinden sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiştir.

Soruşturma dosyası kapsamında şüphelilerin ifadesi, yukarıda izah edildiği üzere toplam gelir ve giderleri ile bahis oyunlarında değerlendirilen paranın mukayese edilmesi, dijital verilerde ele geçen unsurların bir arada değerlendirilmesi sonucunda tüm hakemlerle birlikte aralarında bir futbol kulübü başkanının da bulunduğu 18 şüpheli 6222 sayılı kanunda yer alan "Müsabaka Sonucunu Etkileme" suçu iddiası bakımından, sosyal medyada kaynağı belirsiz manipülatif paylaşımlar yaparak yanıltıcı bilgi belge paylaştığı değerlendirilen 1 şüpheli hakkında ise Türk Ceza Kanunu'nda yer alan "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçu iddiası bakımından tutuklanmaları talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir."



OPERASYON



İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ AÇIKLAMASI



