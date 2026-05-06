Bakan Kurum’dan İBB iddialarına sert yanıt: Tamamı iftira gerçek dışı
İBB'ye yönelik yürütülen büyük yolsuzluk soruşturmasında ortaya atılan "seçim kampanyasına maddi destek" iddialarıyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
ÇİRKİN İFTİRALARA SERT YANIT
Hakkındaki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu belirten Kurum, firari olduğu öne sürülen Murat Gülibrahimoğlu isimli şahsın seçim kampanyasına herhangi bir destek vermediğini söyledi.
"EN HAFİF TABİRLE AHLAKSIZLIK"
Sosyal medya hesabından sert ifadeler kullanan Kurum, "İftiralarla hedef alınmamız en hafif tabirle ahlaksızlıktır" diyerek gündem değiştirme çabalarına tepki gösterdi.
Bakan Kurum'un açıklaması şu şekilde:
"İBB'deki büyük yolsuzluk davasında gündeme gelen; Murat Gülibrahimoğlu isimli firari şahsın seçim kampanyamıza maddi destek verdiği yönündeki iddialar gerçek dışıdır, açık bir iftiradır.
Söz konusu kişinin seçim kampanyamıza herhangi bir desteği asla söz konusu olmamıştır. Bu kapsamda kampanyamızın ve şahsımın iftiralarla hedef alınması en hafif tabirle ahlaksızlıktır.
Yaptığı yolsuzluklar ortaya çıkanlar, para kuleleri yıkılanlar, gayriahlaki ilişkilerine bant çekenlerin gündemi değiştirme çabaları nafiledir.
Hangi iftirayı atarsanız atın, yaptığınız yolsuzlukların üzerini örtemeyeceksiniz."