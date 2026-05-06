Azra ve Ömer kardeşlerin ölümünde ilk rapor çıktı: Odada fosfor sinir gazı tespit edildi
Mersin’in Bozyazı ilçesinde mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitiren 7 yaşındaki Azra ile 4 yaşındaki Ömer Selim’in ölümüyle ilgili soruşturmada dikkat çeken bir bulguya ulaşıldı. AFAD ekiplerinin incelemesinde, ailenin kaldığı odada tarım ilaçlarında da kullanılan insan sağlığına zararlı fosfor sinir gazı tespit edildiği öğrenildi.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybeden 2 kardeşin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada "toksikolojik ve histopatolojik" incelemeler sürüyor.
İlk incelemelerde, çocukların kaldığı odada insan sağlığı açısından tehlikeli olduğu belirtilen fosfor sinir gazı tespit edildiği öğrenildi.
2 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ
Olay, önceki gece Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi Tüllüler Sokak'ta meydana geldi.
Karaman İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Musa Tülü'nün, eşi Ebru Tülü ve çocukları 7 yaşındaki Azra ile 4 yaşındaki Ömer Selim'le birlikte 1 Mayıs'ta memleketleri Mersin'e geldiği belirtildi.
Ailenin, Musa Tülü'nün annesinin yaşadığı evin ikinci katında kaldığı öğrenildi.
Gece saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşayan aile fertleri Bozyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çocuklardan önce 4 yaşındaki Ömer Selim, ardından 7 yaşındaki Azra yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Anne Ebru Tülü ile baba Musa Tülü'nün ise Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi. Hamile olduğu öğrenilen annenin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü, babanın ise gözetim altında tutulduğu öğrenildi.
AFAD EKİPLERİ ODADA İNCELEME YAPTI
Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Mersin'den gelen AFAD ekipleri, evde "hava kalitesi ve zehirli madde" incelemesi gerçekleştirdi.
Çalışmalar kapsamında ev, çevresi ve ailenin kullandığı araç detaylı şekilde incelendi.
Uzman ekiplerin yaptığı ölçümlerde, ailenin kaldığı odada insan sağlığını tehlikeye sokabilecek seviyede G.V5P fosfor sinir gazı tespit edildiği öğrenildi.
TAHIL AMBARI ŞÜPHESİ
İlk değerlendirmelere göre gazın, odada bulunan ve ahşaptan yapılan yaklaşık 4-5 metrekarelik tahıl ambarı benzeri bölümden kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor.
Yetkililerin, tarım ürünlerinde böcek ilacı olarak da kullanılan gazın söz konusu bölümden sızmış olabileceği ihtimali üzerinde çalıştığı belirtildi.
EV KARANTİNAYA ALINDI
AFAD ekiplerinin karantinaya alınan evde incelemelerini sürdürdüğü bildirildi.
Öte yandan, otopsi sonrası alınan örneklerden hazırlanacak toksikolojik ve histopatolojik raporların beklendiği öğrenildi.