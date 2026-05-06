Azra ve Ömer kardeşlerin ölümünde ilk rapor çıktı: Odada fosfor sinir gazı tespit edildi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybeden 2 kardeşin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada "toksikolojik ve histopatolojik" incelemeler sürüyor.

Mersin’in Bozyazı ilçesinde mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitiren 7 yaşındaki Azra ile 4 yaşındaki Ömer Selim’in ölümüyle ilgili soruşturmada dikkat çeken bir bulguya ulaşıldı (Foto: İHA)

2 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Olay, önceki gece Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi Tüllüler Sokak'ta meydana geldi.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Musa Tülü'nün, eşi Ebru Tülü ve çocukları 7 yaşındaki Azra ile 4 yaşındaki Ömer Selim'le birlikte 1 Mayıs'ta memleketleri Mersin'e geldiği belirtildi.

Ailenin, Musa Tülü'nün annesinin yaşadığı evin ikinci katında kaldığı öğrenildi.

Gece saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşayan aile fertleri Bozyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocuklardan önce 4 yaşındaki Ömer Selim, ardından 7 yaşındaki Azra yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Anne Ebru Tülü ile baba Musa Tülü'nün ise Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi. Hamile olduğu öğrenilen annenin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü, babanın ise gözetim altında tutulduğu öğrenildi.