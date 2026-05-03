CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Sitelerde ‘keyfi aidat’ dönemi sona eriyor: Artık tek başına karar verilemeyecek

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Site yönetimlerinde aidat tartışmalarını bitirecek düzenleme Meclis gündeminde. İlk 16 maddesi kabul edilen teklifle yöneticilerin tek başına aidat belirleme yetkisi kaldırılırken, artış kararları kat malikleri kuruluna bırakılıyor.

Sitelerde ‘keyfi aidat’ dönemi sona eriyor: Artık tek başına karar verilemeyecek 1

Türkiye'de milyonlarca site sakininin uzun süredir şikayet ettiği aidat artışlarıyla ilgili önemli bir adım atılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda fahiş aidatlara yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifini görüşülmeye devam edecek.

Sitelerde ‘keyfi aidat’ dönemi sona eriyor: Artık tek başına karar verilemeyecek 2

Genel Kurul'un 5 Mayıs 2026 Salı günü başlayacak çalışmalarında Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak. Teklifin ilk 16 maddesi daha önce kabul edilirken, yeni maddelerin görüşülmesine devam edilecek.

Sitelerde ‘keyfi aidat’ dönemi sona eriyor: Artık tek başına karar verilemeyecek 3

AİDATLARDA KARAR ARTIK TEK KİŞİDE OLMAYACAK

Düzenlemenin en dikkat çeken başlığı, site yönetimlerinde uzun süredir tartışma konusu olan aidat belirleme yetkisi. Yeni sistemle birlikte yöneticilerin tek başına aidat belirleme dönemi sona erecek.

Sitelerde ‘keyfi aidat’ dönemi sona eriyor: Artık tek başına karar verilemeyecek 4

Buna göre:

  • Aidat ve avans tutarları kat malikleri kurulunun onayına bağlanacak.
  • Artış kararları tek taraflı değil ortak kararla alınacak.

Bu adımın özellikle fahiş aidat artışlarının önüne geçmesi hedefleniyor.

Sitelerde ‘keyfi aidat’ dönemi sona eriyor: Artık tek başına karar verilemeyecek 5

İŞLETME PROJELERİNDE ZORUNLU ONAY GELİYOR

Teklife göre site giderlerini belirleyen işletme projeleri de artık doğrudan yürürlüğe giremeyecek.

Teklifle birlikte:

  • İşletme projeleri kat malikleri genel kurulunda onaylanacak.
  • Onaylı proje yoksa yönetici en geç 3 ay içinde geçici plan hazırlayacak.
  • Bu plan kat maliklerine bildirilecek ve yine kurulda karara bağlanacak.
Sitelerde ‘keyfi aidat’ dönemi sona eriyor: Artık tek başına karar verilemeyecek 6

AİDAT ARTIŞINA ÜST SINIR

Yeni düzenleme sadece yetkiyi değil artış oranlarını da sınırlıyor.

Mevcut bir işletme projesi varsa:

  • Geçici artışlar yeniden değerleme oranını aşamayacak.
  • Böylece ani ve yüksek zamların önüne geçilecek.
Sitelerde ‘keyfi aidat’ dönemi sona eriyor: Artık tek başına karar verilemeyecek 7

SİTE YÖNETİM PLANINDA DA YENİ ŞART

Kanun teklifinde yönetim planlarına dair önemli bir değişiklik de yer alıyor.

Değişikliklere göre:

  • Yönetim planı değişikliği için 3'te 2 çoğunluk şartı getiriliyor.
  • Bu sayede karar süreçlerinde daha geniş uzlaşı hedefleniyor.
Sitelerde ‘keyfi aidat’ dönemi sona eriyor: Artık tek başına karar verilemeyecek 8

DİĞER DÜZENLEMELER DE PAKETTE

Teklif yalnızca aidatlarla sınırlı değil. Aynı paket içinde farklı alanlara yönelik düzenlemeler de bulunuyor:

  • Kaçak yapı için beton sağlayanlara 500 bin TL ceza.
  • Yapı denetim süreçlerinin elektronik sistemle takibi.
  • Deprem bölgesindeki hibe ve kredilere haciz koruması.
  • 2/B ve tarım arazileri için başvuru ve ödeme sürelerinin 31 Temmuz 2026'ya kadar uzatılması.
Sitelerde ‘keyfi aidat’ dönemi sona eriyor: Artık tek başına karar verilemeyecek 9

BU DÜZENLEME NEDEN ÖNEMLİ?

Aidat tartışmaları özellikle büyük şehirlerde son yılların en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Yeni düzenlemeyle birlikte:

  • Şeffaflık artacak.
  • Ortak karar mekanizması güçlenecek.
  • Keyfi artışların önüne geçilecek.

Bu değişiklikler site yaşamında dengeleri doğrudan etkileyecek yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Mobil uygulamalarımızı indirin