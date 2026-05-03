Sitelerde ‘keyfi aidat’ dönemi sona eriyor: Artık tek başına karar verilemeyecek
Site yönetimlerinde aidat tartışmalarını bitirecek düzenleme Meclis gündeminde. İlk 16 maddesi kabul edilen teklifle yöneticilerin tek başına aidat belirleme yetkisi kaldırılırken, artış kararları kat malikleri kuruluna bırakılıyor.
Türkiye'de milyonlarca site sakininin uzun süredir şikayet ettiği aidat artışlarıyla ilgili önemli bir adım atılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda fahiş aidatlara yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifini görüşülmeye devam edecek.
Genel Kurul'un 5 Mayıs 2026 Salı günü başlayacak çalışmalarında Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak. Teklifin ilk 16 maddesi daha önce kabul edilirken, yeni maddelerin görüşülmesine devam edilecek.
AİDATLARDA KARAR ARTIK TEK KİŞİDE OLMAYACAK
Düzenlemenin en dikkat çeken başlığı, site yönetimlerinde uzun süredir tartışma konusu olan aidat belirleme yetkisi. Yeni sistemle birlikte yöneticilerin tek başına aidat belirleme dönemi sona erecek.
Buna göre:
- Aidat ve avans tutarları kat malikleri kurulunun onayına bağlanacak.
- Artış kararları tek taraflı değil ortak kararla alınacak.
Bu adımın özellikle fahiş aidat artışlarının önüne geçmesi hedefleniyor.
İŞLETME PROJELERİNDE ZORUNLU ONAY GELİYOR
Teklife göre site giderlerini belirleyen işletme projeleri de artık doğrudan yürürlüğe giremeyecek.
Teklifle birlikte:
- İşletme projeleri kat malikleri genel kurulunda onaylanacak.
- Onaylı proje yoksa yönetici en geç 3 ay içinde geçici plan hazırlayacak.
- Bu plan kat maliklerine bildirilecek ve yine kurulda karara bağlanacak.