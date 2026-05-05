Ticaret Bakanlığı Burger King için harekete geçti: İnsanlık dışı muameleye idari para cezası

Fast food zinciri Burger King, yine bir skandalla gündeme geldi. Burger King'in İstanbul Tarabya'daki şubesinde maddi durumu iyi olmayan bir anne ve kızına sırf ekonomik durumlarının kötü olduğu gerekçesiyle restoranda oturarak yemek yeme izni verilmediği iddia edildi.

YEMEK SERVİSİNE İZİN YOK

Bir müşteri ise kendi siparişiyle birlikte aileye de yemek alıp fişi teslim etmesine rağmen, bu sefer aile için masa servisi yapılmasına izin verilmedi. Yapılan bu insanlık dışı muamele sosyal medyada insanlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

Olayın mağduru olan İsmigül Sevcan isimli kadın "Biz insan değil miyiz? Bizi neden dışlıyorsunuz? Hava soğuk sadece içeride yemek istedik, kimseye zarar vermedim" dedi.

TİCARET BAKANLIĞI İNCELEME BAŞLATMIŞTI

Tüm Türkiye'nin tepki gösterdiği olayla ilgili Ticaret Bakanlığı da harekete geçmişti. Basın Danışmanı Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hiçbir vatandaşın ekonomik durumu, görünümü ya da herhangi bir gerekçeyle ayrımcılığa maruz kalmasının kabul edilemeyeceğini belirtmişti Kaplan "Konu Ticaret Bakanlığımızın takibindedir. Gerekli inceleme ve denetim süreçleri yürütülmekte olup, gelişmelere ilişkin detaylı açıklama en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır" demişti.

PARA CEZASI KESİLDİ

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre, anne ile kızına insanlık dışı muamelede bulunan Burger King'e para cezası kesildi.