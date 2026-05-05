Ticaret Bakanlığı Burger King için harekete geçti: İnsanlık dışı muameleye idari para cezası
İsrail'e verdiği destekle bilinen ünlü fast food zinciri Burger King, bu kez tartışmalı bir olayla gündemde. İstanbul Tarabya’daki bir şubede, maddi durumlarının kötü olan bir anne ile kızının restorana alınmadı. İddiaya göre, başka bir müşterinin onlar için satın aldığı yemeğin dahi masaya servis edilmesine izin verilmedi. Kamuoyunda büyük tepki çeken olayın ardından Ticaret Bakanlığı inceleme başlatarak işletmeye idari para cezası uygulandığını açıkladı.
YEMEK SERVİSİNE İZİN YOK
Bir müşteri ise kendi siparişiyle birlikte aileye de yemek alıp fişi teslim etmesine rağmen, bu sefer aile için masa servisi yapılmasına izin verilmedi. Yapılan bu insanlık dışı muamele sosyal medyada insanlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı.
Olayın mağduru olan İsmigül Sevcan isimli kadın "Biz insan değil miyiz? Bizi neden dışlıyorsunuz? Hava soğuk sadece içeride yemek istedik, kimseye zarar vermedim" dedi.
TİCARET BAKANLIĞI İNCELEME BAŞLATMIŞTI
Tüm Türkiye'nin tepki gösterdiği olayla ilgili Ticaret Bakanlığı da harekete geçmişti. Basın Danışmanı Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hiçbir vatandaşın ekonomik durumu, görünümü ya da herhangi bir gerekçeyle ayrımcılığa maruz kalmasının kabul edilemeyeceğini belirtmişti Kaplan "Konu Ticaret Bakanlığımızın takibindedir. Gerekli inceleme ve denetim süreçleri yürütülmekte olup, gelişmelere ilişkin detaylı açıklama en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır" demişti.
PARA CEZASI KESİLDİ
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre, anne ile kızına insanlık dışı muamelede bulunan Burger King'e para cezası kesildi.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bu paylaşımda anlatılan tablo, hiçbir şekilde kabul edilemez.
Hiçbir çocuk, hiçbir anne; "burada oturamazsın" denilerek bir mekândan dışlanamaz. Böyle bir hareket, vicdanen kabul edilemez olduğu gibi; ticaret ahlakı ve yasalarıyla da bağdaşmamaktadır. Konu Ticaret Bakanlığı olarak tarafımızca ciddiyetle ele alınmış, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerimiz aynı gün, söz konusu restoranta denetim gerçekleştirmiştir. Yapılan incelemelerde mevzuata aykırılıklar tespit edilmiş ve işletmeye idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca bahsi edilen olayla ilgili "Haksız Ticari Uygulama" kapsamında ilgili durum tutanak altına alınarak, Ticaret Bakanlığımız Tüketicinin Korunması Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne (Reklam Kurulu ) gönderilmek üzere kayıt altına alınmıştır.
Ticaret Bakanlığı olarak; vatandaşımızın ticari haklarını korumayı, ticari adaleti tesis etmeyi ve bu tür vicdanları yaralayan uygulamaların karşısında durmayı kararlılıkla sürdüreceğiz.