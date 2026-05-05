Konak Belediyesi’nde neler oluyor? Tetikçi itirafından sonra şimdi de bankamatik skandalı!

5 Mayıs 2026 Salı günü gündeme yansıyan İzmir Konak tetikçi iddiası kapsamında soruşturma sürerken, dosyada adı geçen Yusuf Aydoğdu'nun yeni açıklamaları dikkat çekti. Aydoğdu, daha önce verdiği ifadelerin ardından bu kez belediye personeline ilişkin yeni suçlamalar yöneltti. Söz konusu iddialar resmi makamlarca doğrulanmış değil.

Cemal Küpeli

Aydoğdu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Konak Belediye Başkan Yardımcısı Umut Tunç, Ankara'dan getirttiğin İyi Parti kökenli sabıkası olan bir genci Merbel şirketine bankamatik çalışan olarak soktunuz mu?"

"BANKAMATİK ÇALIŞAN" İDDİASI

Aynı paylaşımda Aydoğdu, bir belediye personeline ilişkin şu iddiaları dile getirdi:

"Ayberk Övünç Kale adlı şahıs 8 Temmuz 2025'te işe başlamış. Nerede çalıştığını bilen yok. Ne kadar süre maaş aldı? Hala çalışıyor mu? Ontur Otel'de konaklamalarını da belediye ödemiş, elimizde konaklama belgesi var. AK Partili meclis üyeleri denetime katılmışlardır. Sorabilirsiniz. Kamuyu zarara uğratma değil de nedir bu?"