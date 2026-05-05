Konak Belediyesi’nde neler oluyor? Tetikçi itirafından sonra şimdi de bankamatik skandalı!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İzmir’in Konak ilçesinde belediyeye yönelik yürütülen soruşturmada yeni iddialar gündeme geldi. Tetikçi olarak tutulduğunu öne süren Yusuf Aydoğdu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda belediyede “bankamatik çalışan” bulunduğunu ileri sürdü. İddialar, mevcut soruşturma dosyasına ilişkin tartışmaları genişletirken, taraflardan resmi bir doğrulama gelmedi.

5 Mayıs 2026 Salı günü gündeme yansıyan İzmir Konak tetikçi iddiası kapsamında soruşturma sürerken, dosyada adı geçen Yusuf Aydoğdu'nun yeni açıklamaları dikkat çekti. Aydoğdu, daha önce verdiği ifadelerin ardından bu kez belediye personeline ilişkin yeni suçlamalar yöneltti. Söz konusu iddialar resmi makamlarca doğrulanmış değil.

SORUŞTURMA SÜRECİNDE YENİ İDDİALAR

İzmir'de yürütülen soruşturmada, Aydoğdu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım kamuoyuna yansıdı. Paylaşımda, belediye bünyesinde bazı kişilerin fiilen çalışmadan maaş aldığı iddia edildi.

Aydoğdu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Konak Belediye Başkan Yardımcısı Umut Tunç, Ankara'dan getirttiğin İyi Parti kökenli sabıkası olan bir genci Merbel şirketine bankamatik çalışan olarak soktunuz mu?"

"BANKAMATİK ÇALIŞAN" İDDİASI

Aynı paylaşımda Aydoğdu, bir belediye personeline ilişkin şu iddiaları dile getirdi:
"Ayberk Övünç Kale adlı şahıs 8 Temmuz 2025'te işe başlamış. Nerede çalıştığını bilen yok. Ne kadar süre maaş aldı? Hala çalışıyor mu? Ontur Otel'de konaklamalarını da belediye ödemiş, elimizde konaklama belgesi var. AK Partili meclis üyeleri denetime katılmışlardır. Sorabilirsiniz. Kamuyu zarara uğratma değil de nedir bu?"

Bu iddialar hakkında ilgili kurumlardan doğrulayıcı resmi bir açıklama yapılmadı.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Dosyada yer alan önceki iddialara göre, Konak Belediyesi'nde bazı imar kararlarına karşı çıkan meclis üyelerine yönelik tehdit planı yapıldığı öne sürüldü.

Aydoğdu'nun ifadesinde, kendisine belirli eylemler karşılığında para ve iş vaadi sunulduğunu iddia ettiği aktarıldı. Ancak bu iddialar da yargı süreci kapsamında henüz kesinlik kazanmış değil.

FOTOĞRAF VE TEMAS İDDİASI

Sabah'ın haberine göre; Soruşturma dosyasında adı geçen kişiler arasında geçtiği belirtilen görüşmelere dair bazı görsellerin ortaya çıktığı da iddialar arasında yer aldı. Bu içeriklerin resmi makamlar tarafından doğrulanıp doğrulanmadığına dair net bir bilgi bulunmuyor.

SSS (SIKÇA SORULAN SORULAR)

İzmir Konak soruşturması nedir?
Konak Belediyesi'ne yönelik bazı iddialar üzerine başlatılan ve kamuoyuna yansıyan bir soruşturmadır. Süreç resmi makamlarca yürütülmektedir.

Yusuf Aydoğdu kimdir?
Soruşturma kapsamında adı geçen ve bazı iddialarda bulunduğu belirtilen kişidir. Açıklamaları yargı sürecinde değerlendirilmektedir.

Bankamatik çalışan iddiası nedir?
Bir kişinin fiilen çalışmadan maaş aldığı yönündeki iddiadır. Bu durum resmi olarak doğrulanmış değildir.

İddialar doğrulandı mı?
Hayır. Haberde yer alan iddialar resmi makamlarca henüz doğrulanmamıştır.

İzmir Konak Belediyesi'ne yönelik soruşturmada ortaya atılan yeni iddialar kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Sürecin yargı ve resmi açıklamalarla netlik kazanması bekleniyor.

