Eylem Tok ve Timur Cihantimur için istenen ceza belli oldu!

İstanbul Kemerburgaz’daki trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’ye ilişkin yürütülen soruşturmada, anne Eylem Tok ve baba Bülent Cihantimur’un da aralarında bulunduğu 5 şüpheli için 10’ar yıla kadar hapis cezası talep edildi. Şüpheliler, “suç delillerini yok etme” ve “suçluyu kayırma” suçlamalarıyla yargılanacak.

İddianamede, 1 Mart 2023'te Timur Cihantimur'un kullandığı aracın Belgrad Ormanı yolunda Oğuz Murat Aci ve arkadaşlarına çarpması sonucu kazanın meydana geldiği anlatıldı. Tanıklar, aracın hızlı kullanıldığını ve sürücünün telefonla konuştuğunu belirtti.

Kaza sonrası Eylem Tok'un, oğlunu ve kazaya karışan arkadaşlarını alarak olay yerinden uzaklaştırdığı, sürücünün alkol testi ve resmi ifadesinin yapılmadığı ifade edildi. Ayrıca, yaralılardan İbrahim Gümüş'e ait cep telefonunun olay yerinden alınarak Kemer Country sitesine bırakıldığı ve şüpheliler tarafından delil niteliği taşıyan telefonun gizlendiği kaydedildi.

İddianamede, kazadan sonra planlı bir kaçış süreci yaşandığı da vurgulandı. Eylem Tok ve Bülent Cihantimur'un kazadan haberdar oldukları, birlikte araçlarla yola çıktıkları ve valiz aktarımı yaptıkları, ardından Timur Cihantimur'un Mısır ve ABD'ye gittiği tespit edildi. Bülent Cihantimur'un "kaçıştan haberim yoktu" savunması, kamera kayıtları ve delil aktarımı ile çürütüldü.