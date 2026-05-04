Eşme Belediyesi'nde 17 milyon liralık rüşvet çarkı: Paralar şoförün hesabına | Talimat CHP'li Başkan Yılmaz Tozan’dan

ahaber.com.tr Haber Merkezi
CHP’li Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan’ın tutuklandığı “irtikap” soruşturmasının detaylarına ahaber.com.tr ulaştı. Belediyede görevli şoför Murat Fidan’ın hesaplarında yaklaşık 17 milyon TL’lik para hareketi tespit edildiği öne sürülürken, paraların “bağış”, “festival katılım bedeli” ve “sponsorluk” adı altında toplandığı belirtildi. Soruşturma kapsamında ifade veren zabıta memuru İsa Uçar, ödemelerin belediye başkanının yönlendirmesiyle yapıldığını öne sürdü.

Eşme Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Uşak Eşme Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü "irtikap" soruşturmasının perde arkası ortaya çıktı.

Tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan CHP'li Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'ın da aralarında bulunduğu dosyada, belediye başkanının eşi Burcu Tozan ile zabıta memuru İsa Uçar'ın ifadelerine ahaber.com.tr ulaştı.

Dosyada ayrıca belediye çalışanı Murat Fidan'a ait hesap hareketleri de dikkat çekti. İhbar mesajlarından banka hareketlerine kadar birçok detayın soruşturma dosyasına yansıdığı öğrenildi.

WHATSAPP MESAJLARIYLA BAŞLAYAN SÜREÇ

Soruşturmanın başlangıcına dair detaylar da ortaya çıktı. Eşme Adliyesi'nde görevli Hakim Fehim Muhammet Kıvrak'ın cep telefonuna 2025 yılı Kasım ve Aralık aylarında gönderilen WhatsApp mesajlarının sürecin ilk adımı olduğu öğrenildi.

Kimliği belirsiz bir hat üzerinden iletilen bu mesajlarda belediyede usulsüzlük yapıldığına dair çok sayıda iddiaya yer verildiği belirtildi.

Bu ihbarlar üzerine Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2025/1959 sayılı dosya ile soruşturma başlattığı, teknik ve mali incelemelerin zamanla genişletildiği öğrenildi.

17 MİLYONLUK HAREKETİN DETAYLARI

Şoför Murat Fidan'ın hesaplarına giren para trafiğine dair detaylar da netleşmeye başladı. Yapılan incelemelerde 2024 Mayıs ile 2025 Aralık arasında yaklaşık 17 milyon TL'lik para girişinin tespit edildiği öğrenildi.

Paraların "bağış", "festival katılım bedeli" ve "sponsorluk" adı altında gönderildiği, bu gelirlerin bir bölümünün Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ve eşi Burcu Tozan'ın hesaplarına aktarıldığının öne sürüldüğü, bir kısmının ise Kuzey Kıbrıs'taki bir otele yapılan harcamalarda kullanıldığı iddia edildi.

CHP'Lİ TOZAN'IN EŞİNDEN DİKKAT ÇEKEN SAVUNMA

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheli Burcu Tozan, Murat Fidan'ın uzun yıllardır aileyle bağlantılı olduğunu ve eşinin belediye başkanı seçilmesinin ardından belediye işlerinde görev aldığını belirtti. Tozan, Fidan'ın hesaplarına giren ve farklı kişilere aktarıldığı iddia edilen para trafiğine dair herhangi bir bilgisi olmadığını ifade etti.

Burcu Tozan ifadesinde, "Murat Fidan tarafından birkaç ay öncesine kadar banka hesaplarıma para gönderildiğini söyledi ancak ben hesaplarımın kontrolünü bizzat sağlamadığım için bu hareketlerden haberdar değilim. Hesaplarımdaki işlemleri eşim Yılmaz Tozan ve çalışanları yürütüyordu" diyerek suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

"ÖDEMELER BAŞKAN YILMAZ'IN TALİMATIYLA YAPILDI"

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheli İsa Uçar, belediyede ruhsat biriminde görev yaptığını belirterek, işlem yapmak isteyen bazı kişilerin belediye spor kulübüne bağış yaptıktan sonra kendisine geldiklerini gördüğünü söyledi. Uçar, bu ödemelerin Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'ın yönlendirmesiyle yapıldığının kendisine iletildiğini ifade ederek, süreçte para talep edilmesine ilişkin doğrudan bir bilgisinin olmadığını savundu.

İsa Uçar ifadesinde, "Gözlemlediğim kadarıyla işlemleriyle ilgili sıkıntı yaşayan kişiler, belediyenin spor kulübüne bağış yaptıktan sonra yanıma gelerek bu ödemeleri başkanın yönlendirmesiyle yaptıklarını söylüyordu. Ben hiçbir vatandaşa bağış yapmaları gerektiğini söylemedim. Yalnızca Yılmaz Tozan'ın sözlü talimatıyla, belgeleri eksik olmasına rağmen bir iş yerinin mührünü kaldırdım" diyerek bazı işlemleri talimatla yaptığını kabul etti.

RÜŞVET VE ŞANTAJ İDDİALARI DOSYADA

İhbar mesajlarında yer alan rüşvet ve şantaj iddialarının da soruşturma dosyasında yer aldığı öğrenildi.

İlçedeki eğlence mekanlarının kapanış saatlerinin uzatılması karşılığında para alındığı iddiasının dosyada bulunduğu belirtildi.

Ruhsatsız bir villa için 30 milyon TL talep edildiği ve bazı taşınmazların usulsüz şekilde satıldığı yönündeki iddiaların da soruşturma kapsamında incelendiği öğrenildi.

Ayrıca başka bir belediye başkanına ait olduğu öne sürülen görüntüler üzerinden şantaj yapıldığı iddiasının da dosyada yer aldığı ifade edildi.

FESTİVAL HARCAMALARI MERCEK ALTINDA

Eşme'de düzenlenen festivallerle ilgili harcamaların da soruşturma kapsamında incelendiği öğrenildi.

Sanatçılara yapılan ödemelerin yüksek gösterildiği ve bu yolla haksız kazanç sağlandığı iddialarının araştırıldığı belirtildi.

Bazı ödemelerin kayıt dışı yapılmış olabileceğine yönelik tespitlerin değerlendirildiği, sponsorluk gelirleri ve organizasyon harcamalarının detaylı şekilde analiz edildiği ifade edildi.

OPERASYON VE TUTUKLAMALARIN DETAYLARI

17 Nisan 2026'da yapılan operasyon kapsamında 5 şüphelinin gözaltına alındığı, ardından 20 Nisan'da mahkemeye sevk edildikleri öğrenildi.

Mahkemece Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, Murat Fidan ve İsa Uçar'ın tutuklandığı, Burcu Tozan ve Hatice Demirci hakkında ise adli kontrol kararı verildiği belirtildi.

Cezaevinde bulunan Osman Ünal'ın da dosyada şüpheli olarak yer aldığı ifade edildi.

ARAMALARDA DİKKAT ÇEKEN BULGULAR

Yapılan aramalarda elde edilen materyallerin detayları da ortaya çıktı. Belediye Başkanı'nın makam odası ve şüphelilere ait adreslerde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulduğu öğrenildi.

Cep telefonları, bilgisayarlar ve dijital kayıtların soruşturma açısından incelendiği, ayrıca ruhsatsız bir silahın da ele geçirildiği belirtildi.

SORUŞTURMA GENİŞLİYOR

Adli kaynaklardan para trafiğine dahil olduğu değerlendirilen kişi ve şirketlerin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Bankalarla yapılan yazışmalar sonucunda yeni isimlere ulaşıldığı, incelemelerin devam ettiği belirtildi.

HTS kayıtları ve mali analiz raporlarının da dosyaya ekleneceği, soruşturmanın ilerleyen süreçte daha da genişleyebileceği ifade edildi.

Eşme'de yaşanan sürecin yankılarının sürmesi bekleniyor.

