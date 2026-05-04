Dosyada ayrıca belediye çalışanı Murat Fidan'a ait hesap hareketleri de dikkat çekti. İhbar mesajlarından banka hareketlerine kadar birçok detayın soruşturma dosyasına yansıdığı öğrenildi.

Paraların "bağış", "festival katılım bedeli" ve "sponsorluk" adı altında gönderildiği, bu gelirlerin bir bölümünün Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ve eşi Burcu Tozan'ın hesaplarına aktarıldığının öne sürüldüğü, bir kısmının ise Kuzey Kıbrıs'taki bir otele yapılan harcamalarda kullanıldığı iddia edildi.

Şoför Murat Fidan'ın hesaplarına giren para trafiğine dair detaylar da netleşmeye başladı. Yapılan incelemelerde 2024 Mayıs ile 2025 Aralık arasında yaklaşık 17 milyon TL'lik para girişinin tespit edildiği öğrenildi.

Bu ihbarlar üzerine Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2025/1959 sayılı dosya ile soruşturma başlattığı, teknik ve mali incelemelerin zamanla genişletildiği öğrenildi.

Kimliği belirsiz bir hat üzerinden iletilen bu mesajlarda belediyede usulsüzlük yapıldığına dair çok sayıda iddiaya yer verildiği belirtildi.

Soruşturmanın başlangıcına dair detaylar da ortaya çıktı. Eşme Adliyesi'nde görevli Hakim Fehim Muhammet Kıvrak'ın cep telefonuna 2025 yılı Kasım ve Aralık aylarında gönderilen WhatsApp mesajlarının sürecin ilk adımı olduğu öğrenildi.

CHP’li Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan’ın eşi Burcu Tozan'dan dikkat çeken ifadeler (Foto: ahaber.com.tr)

CHP'Lİ TOZAN'IN EŞİNDEN DİKKAT ÇEKEN SAVUNMA

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheli Burcu Tozan, Murat Fidan'ın uzun yıllardır aileyle bağlantılı olduğunu ve eşinin belediye başkanı seçilmesinin ardından belediye işlerinde görev aldığını belirtti. Tozan, Fidan'ın hesaplarına giren ve farklı kişilere aktarıldığı iddia edilen para trafiğine dair herhangi bir bilgisi olmadığını ifade etti.

Burcu Tozan ifadesinde, "Murat Fidan tarafından birkaç ay öncesine kadar banka hesaplarıma para gönderildiğini söyledi ancak ben hesaplarımın kontrolünü bizzat sağlamadığım için bu hareketlerden haberdar değilim. Hesaplarımdaki işlemleri eşim Yılmaz Tozan ve çalışanları yürütüyordu" diyerek suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

"ÖDEMELER BAŞKAN YILMAZ'IN TALİMATIYLA YAPILDI"

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheli İsa Uçar, belediyede ruhsat biriminde görev yaptığını belirterek, işlem yapmak isteyen bazı kişilerin belediye spor kulübüne bağış yaptıktan sonra kendisine geldiklerini gördüğünü söyledi. Uçar, bu ödemelerin Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'ın yönlendirmesiyle yapıldığının kendisine iletildiğini ifade ederek, süreçte para talep edilmesine ilişkin doğrudan bir bilgisinin olmadığını savundu.

İsa Uçar ifadesinde, "Gözlemlediğim kadarıyla işlemleriyle ilgili sıkıntı yaşayan kişiler, belediyenin spor kulübüne bağış yaptıktan sonra yanıma gelerek bu ödemeleri başkanın yönlendirmesiyle yaptıklarını söylüyordu. Ben hiçbir vatandaşa bağış yapmaları gerektiğini söylemedim. Yalnızca Yılmaz Tozan'ın sözlü talimatıyla, belgeleri eksik olmasına rağmen bir iş yerinin mührünü kaldırdım" diyerek bazı işlemleri talimatla yaptığını kabul etti.