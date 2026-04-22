CHP'li Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan görevden uzaklaştırıldı!

İçişleri Bakanlığı, CHP’li Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan’ın “icbar suretiyle irtikap” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'ın geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı belirtilerek, "Uşak ili Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, hakkında 'icbar suretiyle irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Eşme Sulh Ceza Hakimliğinin 2026/15 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.