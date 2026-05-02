Bursa'da skandalın boyutunu MASAK raporu ortaya koydu

Bursa'da CHP'li eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklandığı rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında, milyonlarca liralık işlem hacminin tespit edildiği MASAK raporlarından hazırlanan fezlekeye yansıyan detaylar, yolsuzluğun sadece müteahhit ve inşaat firmalarından alınan rüşvetlerden ibaret olmadığını gözler önüne serdi.

Sabah Gazetesi'nden Muharrem Doğantez'in haberine göre, paravan şirketler üzerinden kurulan yolsuzluk ağındaki VEREV İnşaat üzerinden belediyenin hortumlandığı ortaya çıktı. Nilüfer Belediyesi'ne ait bir arsanın Bozbey'in yakınları üzerine kurdurduğu paravan şirket VEREV İnşaat'a aylık 5 bin 400 TL bedelle kiraladığı anlaşıldı. Arsa üzerine yapılan binadaki bir daireyi Nilüfer Belediyesi adına kiralayan Bozbey'in, paravan şirkete belediye kasasından 6 yıl boyunca aylık 147 bin TL kira ödediği ortaya çıktı.