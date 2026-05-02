2,5 saatlik yol 18 dakikaya düşecek! "Türkiye'de en hızlı bitirdiğimiz otoyol olacak"

"Gelişmiş karayolu ağlarının tam kavşağında yer alan şehrimiz, kuzeyde Ankara, İstanbul ve Avrupa'ya; doğuda ise Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz otoyol bağlantısına sahip ve şehrimizin batı yönündeki otoyol ağı Çeşmeli'ye kadar uzanıyor. Şimdi de Çeşmeli-Kızkalesi kesimindeki yapım çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun doğal devamı niteliğindeki bu projemiz, mevcut Çeşmeli Kavşağı'ndan başlayarak Erdemli ve Kızkalesi yerleşimlerinin kuzeyinden D-400 Devlet Yoluna paralel ilerleyip Kızkalesi Kavşağı ile devlet yoluna bağlanacak."

Mersin'in bölgede yükselen bir cazibe merkezi olarak öne çıktığına dikkati çeken Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin'de yapım çalışmaları devam eden en önemli karayolu ulaşım projelerinden biri olan Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu şantiyesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Burada açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, Mersin'in serbest bölgesiyle, inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santraliyle, büyük sanayi ve ticari kuruluşlarıyla ve konteyner hacmi bakımından Türkiye'nin ikinci en büyük limanı sayesinde hızla büyüdüğünü kaydetti.

Bakan Uraloğlu çalışmaları inceledi

Kamu-Özel İşbirliği modeli ile hayata geçirilen otoyolun; 3 geliş 3 gidiş 6 şeritli 41 kilometre ana gövde ve 2 geliş 2 gidiş 4 şeritli 11 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 52 kilometre uzunluğunda olduğunu dile getiren Uraloğlu, "Proje kapsamında ayrıca; 7 adet tünel, 5 adet viyadük, 2 adet otoyol hizmet tesisi, 1 adet bakım işletme merkezi ve 1 adet tünel işletme merkezi inşa ediyoruz. Yapım çalışmalarında şu anda önemli aşamaları geride bıraktık. Toplam 20 bin 232 metre uzunluğundaki 7 adet tüneli ve 3 bin 266 metre uzunluğundaki 5 adet viyadüğü tamamladık. Toprak işlerinde 41 milyon metreküp kazı ve dolgu yaparak yüzde 99 ilerleme sağladık. 140 adet köprü ve sanat yapısından 131'ini bitirerek yüzde 95 gerçekleşme elde ettik. 3,8 milyon ton üstyapı imalatından 1,8 milyon tonunu tamamlayarak yüzde 50 ilerleme kaydettik. Projenin genel fiziksel gerçekleşmesini yüzde 88 seviyesine ulaştırdık" dedi.

"2,5 SAATE VARAN SEYAHAT SÜRESİNİ 18 DAKİKAYA DÜŞÜRECEĞİZ"

Bakan Uraloğlu, bu projeyle Mersin'in önemli turizm bölgelerini Mersin-Adana-Gaziantep Otoyolu'na doğrudan bağladıklarını belirterek "Böylece bölgemizi ülkemizin bütün otoyol ağına kesintisiz entegre ediyoruz. D400 Akdeniz Sahil Yolu ve D715 Konya-Mersin Devlet Yollarının transit trafiğini, şehir merkezlerine girmeden mevcut otoyol ağıyla birleştirmek suretiyle kesintisiz bir trafik akışı sağlayacağız." açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, özellikle turizm faaliyetlerinin arttığı yaz aylarında mevcut devlet yollarındaki transit trafiğin büyük bölümünü alarak yollardaki yoğunluğu önemli ölçüde azaltacaklarını da kaydetti. Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu ile sağlanacak kazanımlar hakkında da bilgi veren Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolunu tamamladığımızda, mevcut devlet yolunda yaz aylarında 2,5 saate varan seyahat süresini 18 dakikaya düşüreceğiz. Böylece yolumuzla; zamandan 2 milyar 700 milyon lira, akaryakıttan 338 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 3 milyar 38 milyon lira tasarruf edeceğiz. Karbon salınımını da 17 bin 100 ton azaltarak Mersin'in tertemiz doğasını ve Akdeniz'in turkuaz kıyılarını koruyacağız. Bu otoyolumuz ile bölgedeki turizm, sanayi ve tarım faaliyetlerini daha da canlandıracağız. Proje ayrıca Çukurova Uluslararası Havalimanı'na ulaşımı kolaylaştıracak ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali nedeniyle hızla gelişen bölgenin artan ulaşım ihtiyacını da karşılayacaktır."

"YAKLAŞIK 293 MİLYAR LİRA YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK"

Mersin'de devam eden diğer projelerden de bahseden Bakan Uraloğlu, "Hiç şüphesiz ülkemizin en önemli üretim ve ihracat merkezlerinden biri olan Mersin'in altyapısının gelişmesine ayrı bir özen gösteriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki son 24 yılda Mersin'in ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 293 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 585 kilometreye çıkardık. Bitümlü Sıcak Karışım Kaplamalı yol ağını 672 kilometreye yükselterek yollarımızı daha güvenli ve konforlu hale getirdik" dedi.

Uraloğlu, Akdeniz Sahil Yolu başta olmak üzere Mersin-Erdemli-Silifke-Taşucu-Kaledran Yolu, Silifke-Mut-Sertavul Yolu, Çukurova Havalimanı Bağlantı Yolu, Tarsus Turizm Merkezi Yolu, Anamur-Kazancı yolu gibi 16 ayrı karayolu projesinin çalışmalarının da devam ettiğini belirtti.

Dün Silifke-Mut-Sertavul Yolu'ndaki çalışmaları da incelediklerini hatırlatan Bakan Uraloğlu, "101 km uzunluğundaki bu projemizde bugüne kadar yaklaşık yüzde 50'lik fiziki gerçekleşmeye ulaştık. 8 adet tünel ve 8 adet viyadük ile zorlu heyelan bölgelerini aşacağız. Seyahat süresini 105 dakikadan 70 dakikaya düşüreceğiz" açıklamasında bulundu.

Özellikle turizm ve ticaretin iki başkenti Antalya ile Mersin'i birleştirecek Akdeniz Sahil Yolu'nun da bölgenin geleceğini şekillendirecek diğer bir önemli proje olarak dikkati çektiğini dile getiren Uraloğlu, "Mevcut 483 kilometrelik güzergahı 43 kilometre kısaltan Akdeniz Sahil Yolu'nu toplam 440 kilometre uzunluğunda projelendirdik. Projemiz tamamlandığında 9 saat 30 dakika süren seyahat süresi, 5 saat 50 dakikaya inecek. Yapım çalışmaları devam eden Antalya-Alanya ve Çeşmeli-Kızkalesi otoyollarının tamamlanıp hizmete başlamasıyla da 4 saat 30 dakikaya kadar düşecek." şeklinde konuştu.

MERSİN-ADANA-OSMANİYE-GAZİANTEP HIZLI TREN PROJESİ'NDE ÇALIŞMALAR HIZLA DEVAM EDİYOR

Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi'nde de çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: