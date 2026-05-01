Uluslararası suçla mücadelede yeni adım: 16 ilde daha kritik bürolar kuruluyor

Adalet Bakanlığı, cezaî konularda uluslararası adlî iş birliği süreçlerinin daha hızlı ve sağlıklı yürütülmesi amacıyla önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdi. 6706 sayılı Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Kanunu ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yürütülen süreçlerde, Bakanlık bünyesindeki Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü "merkezî makam" olarak görev yapmaya devam edecek.

Bu kapsamda, 01 Şubat 2024 tarihli ve 183 No'lu Genelge ile ilk aşamada belirli büyük adliyelerde kurulan "Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Büroları", süreçlere sağladığı katkılar nedeniyle ülke genelinde yaygınlaştırılıyor.