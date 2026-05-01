Uluslararası suçla mücadelede yeni adım: 16 ilde daha kritik bürolar kuruluyor
Adalet Bakanlığı, uluslararası suçlarla mücadelede yeni bir adım attı. Cezaî konularda adlî iş birliğini hızlandırmak amacıyla 16 ilde yeni bürolar kurulacak. Düzenleme ile süreçlerin daha hızlı, koordineli ve etkin yürütülmesi hedefleniyor.
Adalet Bakanlığı, cezaî konularda uluslararası adlî iş birliği süreçlerinin daha hızlı ve sağlıklı yürütülmesi amacıyla önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdi. 6706 sayılı Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Kanunu ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yürütülen süreçlerde, Bakanlık bünyesindeki Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü "merkezî makam" olarak görev yapmaya devam edecek.
Bu kapsamda, 01 Şubat 2024 tarihli ve 183 No'lu Genelge ile ilk aşamada belirli büyük adliyelerde kurulan "Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Büroları", süreçlere sağladığı katkılar nedeniyle ülke genelinde yaygınlaştırılıyor.
16 İLDE YENİ BÜROLAR KURULACAK
Yeni düzenleme kapsamında; Adana, Alanya, Ankara Batı, Bodrum, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Konya, Küçükçekmece, Mersin, Samsun ve Trabzon Cumhuriyet Başsavcılıkları bünyesinde de bu büroların kurulması kararlaştırıldı.
Kurulacak bürolar;
• Uluslararası adlî iş birliği taleplerinin usule uygun hazırlanmasını sağlayacak,
• Evrakların eksiksiz ve doğru şekilde iletilmesini temin edecek,
• Adliyeler arasında koordinasyonu güçlendirecek,
• Yabancı makamlarla yürütülen süreçlerin daha hızlı sonuçlanmasına katkı sunacak.
Bürolarda görev alacak Cumhuriyet savcıları ve personelin özellikle yabancı dil bilgisi ve uzmanlık kriterleri dikkate alınarak belirlenmesi planlanıyor. Ayrıca UYAP entegrasyonu ile süreçlerin dijital ortamda daha etkin takibi sağlanacak.
BAKAN GÜRLEK: "ÇALIŞMALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"
Söz konusu adım, IV. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında adlî süreçlerin makul sürede tamamlanması ve uluslararası adlî iş birliği kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleri doğrultusunda atıldı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuyla ilgili X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Uluslararası cezaî adlî iş birliği süreçlerini daha hızlı, etkin ve koordineli hale getirmek için mevcut kapasitemizi daha da güçlendiriyoruz.
Hâlihazırda belirli illerimizde başarıyla faaliyet gösteren 6 adet 'Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Büroları'mızı, ilave 16 yeni büro ile ülke genelinde yaygınlaştırıyoruz.
Adana, Alanya, Ankara Batı, Bodrum, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Konya, Küçükçekmece, Mersin, Samsun ve Trabzon'da kurduğumuz bürolarla adliyelerimizde ihtisaslaşmayı artırıyoruz.
Bu adım, IV. Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer alan hedefler doğrultusunda uluslararası adlî iş birliği kapasitemizi geliştirme ve yargı süreçlerinde koordinasyonu daha da güçlendirme irademizin somut bir yansımasıdır.
Sınır aşan suçlarla mücadelede daha etkin, daha hızlı ve daha güven veren bir adalet sistemi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."
Yeni bürolarla birlikte adliyelerde ihtisaslaşmanın artması, sınır aşan suçlarla mücadelede etkinliğin güçlenmesi ve yargı süreçlerinde koordinasyonun artırılması hedefleniyor. Adalet Bakanlığı, vatandaşların adalete erişimini kolaylaştırmak ve süreçleri hızlandırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.