Adalet Bakanı Akın Gürlek, Edirne’de gençlerle bir araya gelerek hukuk bilincinin artırılmasına yönelik kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, BM tarafından ilan edilen 2027 Uluslararası Hukuk Okuryazarlığı Yılı kapsamında kapsamlı bir Eylem Planı hazırladıklarını ve dijital dönüşümde vatandaşın üstün yararının gözetileceğini vurguladı.

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'in dün Edirne'de gençlerle sohbeti sırasında yaptığı açıklamalar, vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştırmak ve hukuk okuryazarlığını artırmak amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkindir. Bakan Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden de paylaştığı değerlendirmelerinde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun hak arama bilincinin güçlendirilmesi ve adalete erişimin yaygınlaştırılması amacıyla 2027 yılını "Uluslararası Hukuk Okuryazarlığı Yılı" ilan ettiğini hatırlattı.

HUKUK OKURYAZARLIĞI İÇİN KAPSAMLI EYLEM PLANI

Adalet Bakanlığı olarak hukuk okuryazarlığına ilişkin farkındalığı toplumun her kesimine yaymayı hedefleyen kapsamlı bir Eylem Planı üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Amacımız; vatandaşlarımızın haklarını bilen, sorumluluklarının farkında olan ve adalete etkin şekilde erişebilen bireyler olarak güçlenmesini sağlamaktır."

YAPAY ZEKA REHBERLİK EDECEK, AVUKATLIĞA ALTERNATİF OLMAYACAK

Dijital teknolojilerin ulaştığı seviyeyi dikkate alarak yapay zekâdan yararlanılmasını ve vatandaşların bu alandaki üstün yararının gözetilmesini önemsediklerini kaydeden Bakan Gürlek, bu uygulamaların sınırını net bir şekilde çizdi:

"Elbette ki yapay zekâ uygulamaları; savunma makamını temsil eden ve yargının üç sacayağından biri olan avukatlık müessesine alternatif olarak değerlendirilemez."

BAKANLIK KAYNAKLARI: AVUKATLIK MÜESSESESİNE ALTERNATİF TEŞKİL ETMEMEKTEDİR

Adalet Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; gündemde olan yapay zekâ destekli platformlar, hukuki süreçlere dair vatandaşlara rehberlik eden uygulamalar olarak tasarlanmakta olup, yargının kurucu unsurlarından biri olan avukatlık müessesesine alternatif teşkil etmemektedir.

ADALETİN YÜZYILI HEDEFİ

Hukuk bilincini artırmaya yönelik adımların kararlılıkla atılacağını vurgulayan Bakan Akın Gürlek, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı kılma hedefiyle hukuk bilincini artırmaya yönelik adımlarımızı kararlılıkla hayata geçireceğiz."

