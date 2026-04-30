Külliye'de Cumhur zirvesi: Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli'yi kabul edecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi bugün saat 17.30’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edecek. Zirvede, terörle mücadeleden yeni anayasa çalışmalarına, bölgesel savaş tehditlerinden Gazze’deki insani drama kadar pek çok hayati konu masaya yatırılacak. Cumhur İttifakı’nın kararlılığını bir kez daha dünyaya ilan edeceği bu görüşme, Türkiye’nin iç ve dış siyasetindeki yol haritasını belirleyecek tarihi bir tanıklığa sahne olacak. Detayları A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı.
Türkiye'nin kalbi bugün Beştepe'de atıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli, son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 106'ncı açılış yıl dönümü resepsiyonunda bir araya gelmiş ve bu hafta içerisinde kapsamlı bir görüşme yapmak üzere sözleşmişlerdi. İşte o beklenen tarihi görüşme, bugün saatler 17:30'u gösterdiğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşme saat 17.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.
DEV ZİRVE İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
A Haber muahbiri Kübra Bal, iki liderin daha önce 21 Ocak'ta yine Külliye'de bir araya gelerek devletin bekasını ilgilendiren önemli başlıkları istişare ettiklerini hatırlattı.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN TARİHİ KARARLILIK
Zirvenin en sıcak ve en kritik maddesi hiç kuşkusuz "Terörsüz Türkiye" süreci olacak. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun titizlikle hazırladığı nihai raporun ardından, artık gözler yasal sürecin başlatılmasına çevrildi. MHP Lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sürecin olgunlaştığına dikkat çekerek, yasal süreç için artık uygun iklimin oluştuğu ifadelerini kullanmıştı. Bu tarihi çıkışın ardından Erdoğan da Kabine toplantısında sürecin ivme kazanması gerektiğini vurgulamış, Bahçeli ise "ne kadar çabuk olursa o kadar iyi" sözleriyle sürecin hızlandırılmasına tam destek vermişti. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında da bu konu derinlemesine işlenmiş ve Başkan Erdoğan, yasal süreç için artık Bismillah deme zamanıdır şeklinde konuşarak kararlılığını ortaya koymuştu.
KARAMSAR SENARYOLARA TOKAT GİBİ CEVAP
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamalar, Külliye'deki zirvenin atmosferini de önceden belirlemiş oldu. Sürecin durduğuna veya sekteye uğradığına dair yayılan dedikodulara set çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Süreçle ilgili son günlerde belli çevreler tarafından köpürtülmek istenen kuru gürültüye kulak asmadığımızı bugün bir kere daha vurguluyorum. Sürece dair karamsar senaryolar yazanlar açık söylüyorum gerçeklerle değil tamamen vehimleriyle hareket etmektedir" ifadelerini kullanarak, Cumhur İttifakı'nın sarsılmaz iradesini bir kez daha ilan etti. Görüşmede, kritik eşiğin aşılmasıyla birlikte sürecin çok daha hassas ve dikkatli yönetilmesi gereken yeni bir kavşağa geçildiği vurgulanacak.
SINIR ÖTESİ GÜVENLİK VE SURİYE DOSYASI
Beştepe'deki görüşmede sadece iç siyaset değil, sınır ötesindeki sıcak gelişmeler de kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek. İstihbarat birimlerinden gelen son raporlar liderlerin önünde olacak. Özellikle "Terörsüz Bölge" hedefi doğrultusunda Suriye'deki son durum, terör örgütlerinin hareketliliği ve Türkiye'nin sınır güvenliğine yönelik atılacak yeni adımlar için ayrı bir parantez açılacak. Suriye'nin kuzeyindeki güvenlik koridorunun tahkim edilmesi ve bölgedeki istikrarın korunması, zirvenin en stratejik güvenlik başlıklarından birini oluşturacak.
KÜRESEL SAVAŞ VE GAZZE'DEKİ İNSANLIK DRAMI
Dünya genelinde artan gerilim ve bölgesel savaş riskleri de Erdoğan-Bahçeli zirvesinin ana gündem maddeleri arasında yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri, İran ve İsrail arasındaki gerilim hattında yaşananlar, Türkiye'nin bu süreçteki dengeleyici rolü ve diplomatik hamleleri istişare edilecek. Özellikle 28 Şubat'tan bu yana yoğun bir diplomasi trafiği yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de kalıcı barışın sağlanması için atılacak adımları Bahçeli ile paylaşacak. İsrail'in saldırgan politikalarına karşı takınılacak tavır, Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçilmesi ve insani yardımın bölgeye ulaştırılması için yürütülen çalışmalar görüşülecek. Ayrıca, İsrail tarafından engellenen Gazze'ye insani yardım gemisi (Vicdan Filosu) konusu da masadaki önemli maddelerden biri olacak.
YENİ ANAYASA VE BELEDİYELERDEKİ YOLSUZLUK SORUŞTURMALARI
Zirvenin yurt içi gündeminde ise "Yeni Sivil Anayasa" çalışmaları başı çekiyor. Türkiye'nin darbe anayasasından kurtulması için yürütülen hazırlıklar ve Meclis'teki çalışmalar ele alınacak. Bunun yanı sıra, son dönemde kamuoyunda büyük yankı uyandıran CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmaları da iki liderin ajandasında yer alıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yasama faaliyetleri ve Cumhur İttifakı'nın önümüzdeki döneme dair ortak yol haritası, bu kritik görüşmede netlik kazanacak. Külliye'de gerçekleşecek bu tarihi zirvenin ardından çıkacak kararlar, Türkiye'nin hem bölgesel hem de küresel ölçekteki duruşunu bir kez daha pekiştirecek.