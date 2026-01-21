Külliye'de Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi sona erdi | İşte ele alınan konular

Başkan Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesi sona erdi.

A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu görüşmeye dair son detayları aktardı.

Mert Hacıalioğlu'nun aktardıkları şu şekilde:

Görüşme sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Son görüşmeleri 12 Kasım 2025'te Devlet Bahçeli'nin konutunda olmuştu. Tabii ki o günden bugüne çok şeyler değişti; hem ülkemizde hem bölgemizde. Bu nedenden dolayı "kritik" diyoruz. Türkiye bu süreçte aslında kritik bir dönemeçte diyebiliriz.

İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli bu kritik sürece ilişkin değerlendirmeler yaptı, istişareler yaptı, fikir alışverişinde bulundular ve yaklaşık bir saate yakın, takribi 55 dakikalık bir görüşme gerçekleşti. Önemliydi; bugün önemli mesajlar verdi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında. Öte yandan Başkan Erdoğan konuşurken MHP lideri de önemli açıklamalarda bulundu. Nusaybin Kamışlı sınırındaki ay yıldızlı Türk bayrağımıza ilişkin yapılan o hain saldırıyı eleştirdi, DEM Parti kanadını hedef aldı ve "Terörsüz Türkiye" sürecinin aksine bir hareket olduğunu belirtti DEM Parti'nin yapmış olduklarının.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDEKİ RAPOR ELE ALINDI

İşte bu hususta hem biliyorsunuz "Terörsüz Türkiye" sürecinde önemli girişimleri olan iki isim: Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli. Öte yandan Cumhur İttifakı ortakları; bu hususta önümüzdeki süreçte izlenecek yol haritası, Terörsüz Türkiye sürecinde Meclis komisyonunda rapor yapılması çalışmaları başladı biliyorsunuz. Yakında oralar çok daha hareketlenecek Şubat ayı ile birlikte. Terörsüz Türkiye komisyonundan çıkacak o rapor üzerinden tabii ki bir rehber oluşturulacak. Bu konular görüşüldü.

SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELER

Öte yandan tabii ki Suriye'deki son gelişmeler oldukça önemliydi. SDG'nin, PKK/PYD/YPG ve SDG terör örgütünün aslında bölgedeki ayak diretmesi, son yapılan anlaşmayla birlikte tamamen ortadan kalkmış gibi görünüyor ancak zaman zaman bazı bilgiler de geliyor bölgeden ihlallere dair. İşte tüm bu konular değerlendirildi, ele alındı.

Türkiye önemli bir virajda diyoruz. Neden önemli bir virajda? Hem Türkiye'de hem de bölgede terörün defteri tamamen kapatılıyor gibi görünüyor. İşte bu hususa ilişkin Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli önemli istişareler gerçekleştirdi, fikir alışverişinde bulunuldu ve tabii ki önümüzdeki süreçte izlenecek yol haritasına ilişkin de birbirleriyle görüşme gerçekleştirdiler. Bu minvalde dün akşam saatlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump'la görüşmüştü biliyorsunuz. Yine Suriye konusu ele alınmıştı. Kuşkusuz bugün bu konunun da Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde kendine yer bulmuş olması muhtemeldi diyelim.

Geride bıraktığımız dakikalardan da Cumhurbaşkanlığı kanadından açıklama geldi ve görüşmenin sona erdiği belirtildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın programı yoğun bir şekilde devam ediyor, bizler de takibimizi sürdürüyoruz. Şu anda Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Politikaları Kurullarının başkanvekillerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ediyor. Oradan da yeni bir açıklama gelirse yine bu ekranlardan paylaşacağız diyelim Merve Türkay ve sözü yeniden size bırakalım.