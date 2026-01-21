Külliye'de Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi sona erdi | İşte ele alınan konular
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Başkan Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesi sona erdi. Sona eren görüşme 1 saat sürdü. Siyasetin kalbinin attığı bu görüşmede, bölgesel gelişmelerden terörle mücadeleye kadar pek çok kritik başlığın masaya yatırılması bekleniyordu. Görüşmede ele alınan konuların detaylarını A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu son detayları aktardı.
Mert Hacıalioğlu'nun aktardıkları şu şekilde:
Görüşme sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Son görüşmeleri 12 Kasım 2025'te Devlet Bahçeli'nin konutunda olmuştu. Tabii ki o günden bugüne çok şeyler değişti; hem ülkemizde hem bölgemizde. Bu nedenden dolayı "kritik" diyoruz. Türkiye bu süreçte aslında kritik bir dönemeçte diyebiliriz.
İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli bu kritik sürece ilişkin değerlendirmeler yaptı, istişareler yaptı, fikir alışverişinde bulundular ve yaklaşık bir saate yakın, takribi 55 dakikalık bir görüşme gerçekleşti. Önemliydi; bugün önemli mesajlar verdi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında. Öte yandan Başkan Erdoğan konuşurken MHP lideri de önemli açıklamalarda bulundu. Nusaybin Kamışlı sınırındaki ay yıldızlı Türk bayrağımıza ilişkin yapılan o hain saldırıyı eleştirdi, DEM Parti kanadını hedef aldı ve "Terörsüz Türkiye" sürecinin aksine bir hareket olduğunu belirtti DEM Parti'nin yapmış olduklarının.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDEKİ RAPOR ELE ALINDI
İşte bu hususta hem biliyorsunuz "Terörsüz Türkiye" sürecinde önemli girişimleri olan iki isim: Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli. Öte yandan Cumhur İttifakı ortakları; bu hususta önümüzdeki süreçte izlenecek yol haritası, Terörsüz Türkiye sürecinde Meclis komisyonunda rapor yapılması çalışmaları başladı biliyorsunuz. Yakında oralar çok daha hareketlenecek Şubat ayı ile birlikte. Terörsüz Türkiye komisyonundan çıkacak o rapor üzerinden tabii ki bir rehber oluşturulacak. Bu konular görüşüldü.
SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELER
Öte yandan tabii ki Suriye'deki son gelişmeler oldukça önemliydi. SDG'nin, PKK/PYD/YPG ve SDG terör örgütünün aslında bölgedeki ayak diretmesi, son yapılan anlaşmayla birlikte tamamen ortadan kalkmış gibi görünüyor ancak zaman zaman bazı bilgiler de geliyor bölgeden ihlallere dair. İşte tüm bu konular değerlendirildi, ele alındı.
Türkiye önemli bir virajda diyoruz. Neden önemli bir virajda? Hem Türkiye'de hem de bölgede terörün defteri tamamen kapatılıyor gibi görünüyor. İşte bu hususa ilişkin Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli önemli istişareler gerçekleştirdi, fikir alışverişinde bulunuldu ve tabii ki önümüzdeki süreçte izlenecek yol haritasına ilişkin de birbirleriyle görüşme gerçekleştirdiler. Bu minvalde dün akşam saatlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump'la görüşmüştü biliyorsunuz. Yine Suriye konusu ele alınmıştı. Kuşkusuz bugün bu konunun da Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde kendine yer bulmuş olması muhtemeldi diyelim.
Geride bıraktığımız dakikalardan da Cumhurbaşkanlığı kanadından açıklama geldi ve görüşmenin sona erdiği belirtildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın programı yoğun bir şekilde devam ediyor, bizler de takibimizi sürdürüyoruz. Şu anda Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Politikaları Kurullarının başkanvekillerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ediyor. Oradan da yeni bir açıklama gelirse yine bu ekranlardan paylaşacağız diyelim Merve Türkay ve sözü yeniden size bırakalım.
KÜLLİYE'DE KRİTİK ZİRVE
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00'da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi kabul edecektir. Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilecektir" ifadelerini kullanmıştı.
GÜNDEMDE SURİYE VE TERÖRLE MÜCADELE VAR
İki liderin Beştepe'deki buluşmasında en önemli gündem maddelerinden birini Suriye'deki son durum oluşturuyor. Detayları aktaran A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal, "Suriye'de yaşanan son gelişmeler ve "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamlı bir şekilde ele alınacağını belirtti. Bahçeli'nin geçtiğimiz günlerde dile getirdiği, "SDG başkadır, Suriye'de yaşayan Kürtler başkadır. SDG, Kürtleri temsil etmiyor" şeklindeki sert duruşunun bu görüşmede de yansımaları olması bekleniyor.
NUSAYBİN'DEKİ PROVOKASYON MASADA
Görüşmenin bir diğer önemli başlığı ise Nusaybin'de yaşanan bayrak provokasyonu olacak. YPG'li teröristlerin Türk bayrağına yönelik saldırısının ardından Ankara'dan gelen peş peşe tepkilerin ardından, bu konuda atılabilecek yeni adımların iki lider tarafından değerlendirileceği öngörülüyor.
GAZZE VE BARIŞ MASASI
Ortadoğu'daki insani dram ve barış arayışları da liderlerin ajandasında üst sıralarda yer alıyor. Hatice Kübra Bal, MHP Lideri Bahçeli'nin grup toplantısında vurguladığı, "Barışın başı Türkiye'dir, Türkiye'nin başı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır" ifadeleri ışığında, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine kurulması muhtemel barış masası ve Türkiye'nin bu süreçteki kurucu rolünün de Külliye'de detaylandırılacağını aktardı.