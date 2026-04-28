Q Bank’a operasyon! Gözaltılar var

İstanbul’da Q Bank’a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında bankacılık mevzuatına aykırı tefecilik yaptığı belirlenen 4 yönetici gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Q Bank'ın yüksek oranlı faiz ve komisyon uygulayarak tefecilik usulü faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Yapılan incelemelerde, kredi kullandırılan kişilerden erken kapama işlemlerinde fahiş oranlarda ek komisyon talep edildiği ve haksız kazanç sağlandığı belirlendi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bankacılık mevzuatına aykırı faaliyet yürüttüğü tespit edilen Q Bank'a yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yönetici konumunda bulunan 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Q Bank'a daha önce de farklı tarihlerde operasyon düzenlendiği öğrenilirken, olayla ilgili yürütülen soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.