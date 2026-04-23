Karaborsa bilet soruşturması! 8 ilde gözaltına alındılar

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Kasım 2025’te Tüpraş Stadyumu’nda oynanan Beşiktaş – Fenerbahçe derbisine ilişkin biletlerin karaborsada satıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Yapılan incelemelerde, bazı şüphelilerin sistemi engelleyerek biletleri toplu şekilde satın aldığı ve bu biletlerin bir kısmını stadyum çevresinde, bir kısmını ise internet siteleri ile Telegram, WhatsApp ve X gibi sosyal medya platformlarında yüksek fiyatlarla satışa sunduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Türkiye genelinde 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüphelinin adreslerinde arama yapıldı. Şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu 244/1 ve 6222 sayılı kanun kapsamında işlem başlatılırken, gözaltı kararı verildi ve 1 yıl süreyle spor müsabakalarından men edilmeleri kararlaştırıldı. Başsavcılık, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.