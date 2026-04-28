Etkin pişmanlıkta yararlanan Adem Soytekin’den çarpıcı ifade: Hepsi rüşvetmiş
İstanbul’u sarsan dev davada dikkat çeken anlar yaşandı! ‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasında etkin pişmanlıktan yararlanan sanık Adem Soytekin, mahkeme başkanının soruları karşısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ali Kurt’a gönderildiği öne sürülen milyonlarca dolarlık ödemeler sorulunca Soytekin’in salonda yankılanan “Rüşvet başkanım rüşvet!” sözleri, iddiaların odağındaki sistemi bir kez daha gündeme taşıdı.
Kamuoyunun yakından takip ettiği davanın 28. oturumunda, etkin pişmanlık kapsamında ifade veren tutuklu sanık Adem Soytekin'in çapraz sorgusu yapıldı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, hem savcılık hem de mahkeme heyetinin yönelttiği sorulara verilen yanıtlar, salonda dikkatle takip edildi.
"HEPSİ RÜŞVETMİŞ"
Mahkeme başkanının "İfadenizde sizin yaptığınız 2 okul, 4 tane mahalle muhtarlık binası, çevre düzenlemesi, Beylikdüzü pazar yeri, Beylikdüzü taksi durağı, kapalı otoparkı, birçok ortak proje saymışsınız. En son Hatay deprem bölgesi geçici yaşam alanı için 310 bağımsız bölüm demişsiniz. Ondan sonra ifadeniz şöyle devam ediyor 'Bahsetmiş olduğum işlerin tamamının ücreti, müteahhitlerden alınan rüşvetler ile tarafıma ödenmiştir' şeklinde beyanınız var. Bu beyan doğru mu?" sorusuna sanık Soytekin, "Bu rüşvet midir irtikap mıdır ya da başka bir şey midir, tanımını tam olarak bilemediğim için evet. Yani müteahhitlerin de söylediklerine bakarsanız bu rüşvet. Çünkü zaten bu müteahhitlerin konuşmalarıyla ve basına yansıyan bilgilerle çıkıyor. Ben ilk etapta, ifade öncesinde böyle bilmiyordum fakat bunların hepsi rüşvetmiş. İddiaların kendi sahipleri böyle söylüyor" yanıtını verdi.
Başkanın "Keleşler ile arandaki husumetin kaynağı nedir?" sorusuna sanık Soytekin, "2017 yılında bunların bir üyesi ile silahlı boyuta varan bir olay yaşandı benim aramda. Husumet oluştu. Bana karşı onlardan biri silah çekti ateş etti falan" yanıtını verdi.
"RÜŞVET BAŞKANIM RÜŞVET"
Mahkeme başkanının "Ali Kurt'a 1 buçuk milyon dolar gönderildi demişsin ayrıntısı nedir?" sorusuna sanık Soytekin'in cevap vermekte zorluk yaşaması üzerine mahkeme başkanı, "Diyalogda sorun yaşıyoruz seninle" dedi. Sanık yanıt olarak, "Rüşvet başkanım rüşvet. Ali Kurt şahsına çalışır" yanıtını verdi.