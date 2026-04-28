Etkin pişmanlıkta yararlanan Adem Soytekin’den çarpıcı ifade: Hepsi rüşvetmiş

"HEPSİ RÜŞVETMİŞ"

Mahkeme başkanının "İfadenizde sizin yaptığınız 2 okul, 4 tane mahalle muhtarlık binası, çevre düzenlemesi, Beylikdüzü pazar yeri, Beylikdüzü taksi durağı, kapalı otoparkı, birçok ortak proje saymışsınız. En son Hatay deprem bölgesi geçici yaşam alanı için 310 bağımsız bölüm demişsiniz. Ondan sonra ifadeniz şöyle devam ediyor 'Bahsetmiş olduğum işlerin tamamının ücreti, müteahhitlerden alınan rüşvetler ile tarafıma ödenmiştir' şeklinde beyanınız var. Bu beyan doğru mu?" sorusuna sanık Soytekin, "Bu rüşvet midir irtikap mıdır ya da başka bir şey midir, tanımını tam olarak bilemediğim için evet. Yani müteahhitlerin de söylediklerine bakarsanız bu rüşvet. Çünkü zaten bu müteahhitlerin konuşmalarıyla ve basına yansıyan bilgilerle çıkıyor. Ben ilk etapta, ifade öncesinde böyle bilmiyordum fakat bunların hepsi rüşvetmiş. İddiaların kendi sahipleri böyle söylüyor" yanıtını verdi.

Başkanın "Keleşler ile arandaki husumetin kaynağı nedir?" sorusuna sanık Soytekin, "2017 yılında bunların bir üyesi ile silahlı boyuta varan bir olay yaşandı benim aramda. Husumet oluştu. Bana karşı onlardan biri silah çekti ateş etti falan" yanıtını verdi.