Bakan Gürlek’ten 27 Nisan mesajı: Vesayete geçit yok
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 27 Nisan e-muhtırasının seçilmiş iradeye yönelik bir müdahale olduğunu belirterek, Başkan Erdoğan’ın kararlı duruşu ve milletin desteğiyle bu girişimin boşa çıkarıldığını vurguladı. Bakan Gürlek ayrıca demokrasiden ve milli iradeden taviz verilmeyeceğini ifade etti.
Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Nisan "e-muhtırası"nın, seçilmiş hükümeti hedef alan, doğrudan milletin egemenlik hakkına ve hukuk devletine karşı bir müdahale girişimi olduğunu belirtti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın millet iradesine dayanan kararlı duruşunun tarihi bir dönüm noktası olduğunu ve bu girişimi boşa çıkardığını vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:
"Bugün Türkiye, rotası bildirilerle çizilen değil, iradesini sandıkta ortaya koyan milletin yön verdiği bir hukuk devleti ise bu Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 27 Nisan'da sergilediği güçlü liderlik ve aziz milletimizin bu iradeye verdiği sarsılmaz destekle mümkün oldu. Bu duruş, Türkiye'de darbe ve muhtıra zihniyetine karşı verilen mücadelenin en önemli kırılma anlarından biri olarak tarihe geçti. 27 Nisan'da ortaya konan irade, 15 Temmuz'da milletimizin destansı direnişiyle daha da güç kazandı. Adalet Bakanlığı olarak, milli iradeyi esas almaya, demokrasimizin üzerinde hiçbir vesayet gölgesine izin vermemeye kararlılıkla devam ediyor, 27 Nisan e-muhtırasının yıl dönümünde demokrasimize sahip çıkma kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Bu vesileyle her türlü antidemokratik girişimin karşısında olduğumuzu, hukuktan, adaletten ve milli iradeden asla taviz vermeyeceğimizi, vesayet ve darbe dönemlerinin artık tamamen geride kaldığını en güçlü şekilde ifade ediyoruz."