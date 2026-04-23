Nesiller boyu sürecek miras 23 Nisan: Çocuklar ülkemizin geleceği

Türkiye bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 105. yıl gururunu yaşıyor. 23 Nisan ilk olarak 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmaya başlarken bu tarih Türk milletinin iman şuuru ile azim ve inancının da sembolü oldu.

İşgal yıllarında Anadolu'nun kaderini değiştiren en kritik adımlardan biri 23 Nisan 1920'de atıldı. Ankara'da açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ile yönetim yetkisi doğrudan millete geçerken, bağımsızlık mücadelesi kurumsal bir kimlik kazandı. ÇOCUKLAR ÜLKEMİZİN GELECEĞİ Bu tarihi gün, daha sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilerek Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak ilan edildi. Türkiye genelinde düzenlenen törenler ve etkinliklerle kutlanan 23 Nisan, milli egemenlik vurgusunun yanı sıra çocukların ülkenin geleceğindeki rolünü öne çıkaran anlamıyla dikkat çekiyor.

23 Nisan 1920’de Cuma namazı sonrası meclise yürüyüş (ahaber.com.tr) TEKBİRLERLE AÇILDI 23 Nisan 1920 sadece Kurtuluş Savaşı'nın değil aynı zamanda milletin iman şuuru ile azim ve inancının da sembolü oldu. Bundan 106 yıl önce Hacı Bayram Camii'nde on binlerce kişinin katıldığı tören Türk milletinin azim, inanç ve imanla işgal güçlerine karşı giriştiği destansı bir kurtuluş mücadelesinin de kıvılcımı olacaktı.