Bahçeli'den 23 Nisan mesajı: Hakimiyet çocuklarımızın varlığıyla ebedi kılınmıştır

ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ilişkin bir mesaj paylaştı. MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada Bahçeli "Hakimiyet, millet nezdinde egemen kılınırken, çocuklarımızın varlığında ebedi kılınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına ilişkin bir mesaj paylaştı.

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Bahçeli, 23 Nisan'ın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmasının Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk nesillerine verdiği önemin en açık tezahürlerinden biri olduğunu vurguladı.

Bahçeli, şunları kaydetti:

"Hakimiyet, millet nezdinde egemen kılınırken, çocuklarımızın varlığında ebedi kılınmıştır. TBMM'nin açılışının 106'ncı yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Birinci Meclis'in bütün kahramanlarını, İstiklal Harbi'nin aziz şehitlerini, gazilerimizi ve vatan uğruna fedakarlık gösteren bütün büyüklerimizi rahmet, minnet ve hürmetle anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun."

23 Nisanda sinema coşkusu! Bilet fiyatlarında büyük indirim23 Nisanda sinema coşkusu! Bilet fiyatlarında büyük indirim 23 NİSAN'DA SİNEMA COŞKUSU! BİLET FİYATLARINDA BÜYÜK İNDİRİM
AJetten 23 Nisan kampanyasıAJetten 23 Nisan kampanyası AJET'TEN 23 NİSAN KAMPANYASI
23 Nisanda toplu taşımalar ücretsiz23 Nisanda toplu taşımalar ücretsiz 23 NİSAN'DA TOPLU TAŞIMALAR ÜCRETSİZ
