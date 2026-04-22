23 Nisan'da sinema coşkusu! Bilet fiyatlarında büyük indirim

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sosyal medya hesaplarından duyurduğu uygulamanın amacı, çocukların bayram sevincini kültür ve sanatla iç içe, neşeli ve unutulmaz anlarla yaşamalarını sağlamak. Türkiye genelindeki sinema salonlarında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak düzenlenen organizasyon kapsamında, 23–26 Nisan tarihleri arasında bilet fiyatları 120 lira olacak. Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği tarafından hayata geçirilen uygulama, Bakanlığın desteğiyle Türkiye genelinde yaygın şekilde uygulanacak.

"23 NİSAN'I SİNEMANIN COŞKUSUYLA KARŞILIYORUZ"



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, söz konusu uygulamayı sosyal medya hesaplarından duyurdu. Çocukların hayal güçlerini besleyen, kültür ve sanatla iç içe büyümelerine katkı sunan her adımı desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Ersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: