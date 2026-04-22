Külliye'de kritik temas: Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabul etti

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'nin başkenti Ankara'da kritik temaslarda bulunuyor. Dün Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya gelerek diplomasi trafiğini başlatan Rutte, bugün ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, görüşmenin zamanlamasına ve önemine dikkat çekerek, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti. NATO açısından oldukça önemli bir süreçteyiz; özellikle Ukrayna-Rusya savaşıyla başlayan güvenlik krizleri ve Orta Doğu'daki savaş gibi birçok konu varken, NATO'nun güvenlik mimarisi ve şemsiyesi yeniden konuşuldu" sözleriyle sürecin hassasiyetini aktardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Küresel ve bölgesel güvenlik krizlerinin tırmandığı bir dönemde gerçekleşen bu kritik zirvede; Ukrayna-Rusya savaşı, Orta Doğu'daki son durum ve ittifakın geleceğine dair stratejik adımlar en ince ayrıntısına kadar ele alındı.

Görüşmelerde Türkiye-NATO ilişkileri, bölgesel güvenlik gelişmeler aynı zamanda İran/ ABD İsrail savaşı, Rusya Ukrayna savaşı ve Türkiye'de kurulması planlanan NATO misyonları ile ilgili konular masada yer aldı.

NATO İÇİNDEKİ DİNAMİKLER VE TRUMP ETKİSİ

İttifak içindeki görüş ayrılıkları ve ABD ile ilişkilerin de masada olduğunu belirten Hacıalioğlu, "Hem NATO içerisindeki birlik ve beraberliğin sürmesi hem de ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'daki eşitsizliğe vurgu yapması, ittifak içinde bazı çatlaklar mı var sorularını beraberinde getirmişti. Bu kapsamda Rutte, Türkiye'ye gelmeden önce Amerika'daydı" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin konumu üzerine ise Hacıalioğlu, "Türkiye, NATO'nun güney sınırları noktasında oldukça önemli bir konumda ve bu ateş çemberi içerisinde NATO'nun geleceği hususunda bu kabul büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'NİN SAVUNMA GÜCÜ VE YENİ KARARGAH PLANI

Türkiye'nin askeri gücü ve savunma sanayisindeki başarısının NATO için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Mert Hacıalioğlu, "Türkiye, NATO'nun en güçlü ordularından birine sahip. Yerli ve milli savunma sanayisinin ittifaka katacağı katkılar sıkça konuşulan konular arasındaydı. Ayrıca Türkiye'de NATO adına çok uluslu bir kolordu karargahı kurulacak; bu konudaki yol haritası da görüşmelerin başlıklarından biri" ifadeleriyle savunma iş birliğine dikkat çekti.

BÖLGESEL KRİZLER VE TEMMUZ ZİRVESİ

Görüşmede bölgesel savaşların da geniş yer bulduğunu belirten Hacıalioğlu, "İsrail, ABD ve İran arasındaki gerilim, Hürmüz Boğazı'nın durumu ve savaşın farklı noktalara yayılma riski değerlendiriliyor. Öte yandan Türkiye, Temmuz ayında NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Başkent Ankara'da verilecek mesajlar ve izlenecek yol haritası noktasında bu görüşme oldukça kritik bir öneme sahip" sözleriyle değerlendirmelerini noktaladı.

BAKAN GÜLER NATO GENEL SEKRETERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi. Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştiren NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi." ifadesi kullanıldı.

NATO ANKARA ZİRVESİ ÖNCESİ KRİTİK ZİYARET

Öte yandan Ankara'daki NATO liderler zirvesine 3 aydan az bir süre kaldı. 7/8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek zirvenin gündemin en üst sırasında yer alması bekleniyor. Ankara zirvesinin NATO tarihinin en kritik zirvesi olacağı değerlendiriliyor.