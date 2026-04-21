NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'da!

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, Genel Sekreter Mark Rutte'nin 21-22 Nisan tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacağı duyuruldu. Rutte'nin başkent Ankara'daki temasları kapsamında; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya gelmesi planlandığı ve , Rutte görüşmelerin yanı sıra bir savunma sanayisi tesisini de ziyaret edeceği belirtilmişti.

Öte yandan, Rutte'nin Türkiye programı kapsamında basına açık herhangi bir etkinlik düzenlenmeyeceği kaydedildi.