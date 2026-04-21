Küçükçekmece’de şirket merkezine silahlı saldırı: Kurşun yağdırıp 135 milyon lira haraç istediler

İstanbul Küçükçekmece’de bir şirket merkezine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından iş yeri sahibine yabancı numaradan mesaj atarak 135 milyon lira haraç isteyen şüpheliler, şirketi yeniden kurşunlamak isterlerken yakalandı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bulunan bir şirket merkezine geçen hafta silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, kurşunların binaya isabet ettiği belirlendi. Saldırıdan sonra yaşanan ise film sahnelerini aratmadı.

135 MİLYON LİRA HARAÇ İSTEDİ

Saldırının ardından iş yeri sahibine yabancı bir numaradan mesaj geldi. Gelen mesajda 3 milyon dolar yani yaklaşık 135 milyon lira haraç istendi. Bu mesajın ardından şirket sahibi polise giderek şikayette bulundu.

Sabah'ta yer alan habere göre ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri derhal çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin kimlikleri bir bir tespit edildi.

Şüphelilerin üzerinden adeta cephanelik çıktı

İKİNCİ KURŞUNU ATMAYA GELDİKLERİNDE ENSELENDİLER

İş yeri ve çevresinde güvenlik önlemleri alınarak beklenildiği sırada tekrar kurşunlama amaçlı gelen şüpheliler, polis ekiplerini görünce kaçmayı denedi. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından motosikletli 2 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerinden 2 adet ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren Gasp Büro Amirliği ekipleri, azmettiren ve silahları temin eden şüphelilerin kaldıkları otele de operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 şüpheli daha gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda uzun namlulu silah, ruhsatsız tabanca, fişek ve 50 gram kokain ele geçirildi. Şüphelilerin kaldığı otel hakkında işlem yapıldı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan toplam dört şüpheliden 2'sinin 18 yaşından küçük olduğu anlaşıldı. Ele geçirilen suç unsurları Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü yerleşkesinde sergilendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü'nden, diğer 2 şüpheli ise Çocuk Şube Müdürlüğü'nden adliyeye sevk edildi.